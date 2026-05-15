Kate Beckinsale sustituye a Milla Jovovich y protagonizará el cierre de una saga de casi 60 años esencial para comprender el cine de terror moderno

Hace 58 años, George A. Romero revolucionó por completo el cine de terror con la excelente y seminal 'La noche de los muertos vivientes', inventando uno de los grandes iconos del género inspirado por la no menos brillante 'Soy leyenda' de Richard Matheson. Casi seis décadas después, lo que terminó convirtiéndose en una inesperada saga cerrará un ciclo con un séptimo y último largometraje que ha vuelto a la vida cuando se creía muerto y enterrado.

Vienen a por ti, Kate

La última vez que tuvimos noticias sobre 'Twilight of the Dead' —así se titula la cinta— fue hace cosa de tres años, cuando un director desconocido estaba a punto de iniciar su rodaje a finales de 2023. Pues bien, el proyecto ha pasado por un escenario de "borrón y cuenta nueva", ya que cuenta con un nuevo dúo de realizadores, una nueva compañía de producción y, lo que es más importante, una nueva estrella encabezando su reparto.

Hasta el momento era Milla Jovovich, experta en zombis tras su paso por la injustamente denostada saga 'Resident Evil', la encargada de protagonizar una película que, finalmente, contará con Kate Beckinsale —esta experta en licántropos y vampiros tras su trabajo en 'Underworld'— como actriz principal. La británica se pondrá a las órdenes de los hermanos israelíes Doron y Yoav Paz, quienes ya han coqueteado con los muertos vivientes en la irregular 'Jeruzalem'.

Los Paz han celebrado así la incorporación de Beckinsale al proyecto:

Estamos emocionados de tener a Kate Beckinsale protagonizando Twilight of the Dead. Su talento extraordinario, su rango emocional y su imponente presencia en pantalla la convierten en la actriz perfecta para protagonizar un capítulo digno del legado de George [A. Romero].

Además, han hablado así sobre la responsabilidad de abordar una licencia como esta:

Adentrarse en el mundo de romero es el privilegio definitivo para cualquier cineasta de género. Esto es más que una continuación, es una responsabilidad. Estamos comprometidos a honrar su voz mientras entregamos una experiencia visceral, terrorífica e impactante para el público de hoy en día que vaya más allá de la pantalla.

Mucho más interesante es el fichaje del veterano Ho Sung Pak, especialista en títulos como 'Bullet Train' y Liu Kang en los dos primeros videojuegos de 'Mortal Kombat', para coordinar y dirigir las escenas de acción de un largo que, según ha trascendido, se ambientará en una Tierra diezmada en la que el último vestigio de la humanidad está atrapado entre facciones en guerra y una amenaza no-muerta en evolución".

Por lo pronto no hay noticias sobre la fecha de estreno o el inicio del rodaje de una 'Twilight of the Dead' que tiene el beneplácito de la familia de Romero. Veremos si, finalmente, honra a su legado.

Vía | Deadline

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026



