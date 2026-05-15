Sobredosis de Glen Powell y terrores a la irlandesa. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Los caminos de la taquilla —especialmente de la española— son inescrutables: mientras 'El diablo viste de Prada 2' está arrasando en medio mundo, dentro de nuestras fronteras se ha tenido que conformar con la medalla de plata valorada en 1,78 millones de euros tras ser incapaz de superar a 'Michael', que se ha aferrado al primer puesto con lo más visto del fin de semana anterior durante su segunda semana en cartel con 2,53 millones de euros más en el bolsillo.

Por suerte no todo son retales, ya que entre los tres largometrajes restantes que se consiguieron colar en el Top 5 con más recaudación encontramos dos novedades: 'Mortal Kombat II', que debutó con o,513 millones de euros que la permitieron superar por la mínima a 'Super Mario Galaxy' —con 0,5 millones—, y la maravillosa 'Las ovejas detectives', que arrancó su paso por salas con 0,44 millones.

Los estrenos del 15 de mayo de 2026

Los nuevos títulos que desembarcan en nuestros cines este viernes 15 de mayo de 2026, además de con los reestrenos de 'Top Gun' y su secuela 'Top Gun Maverick' —en salas desde el pasado miércoles 13—, llegan encabezados por el regreso de John Patton Ford tras 'Emily la estafadora' con 'Jugada maestra': un cóctel de drama, thriller y comedia negra que cuenta con su espectacular reparto, con Glen Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick y Ed Harris como mayor reclamo.

Los amantes del terror encontrarán una ración de primera categoría con 'Hokum', la nueva cinta de Damian McCarthy, que sorprendió a muchos con su inquietante debut 'Caveat' y que se reafirmó como una de las voces más interesantes del género actual con 'Oddity' en 2024. Adam Scott y Florence Ordesh protagonizan una historia de brujas y posadas inquietantes en la irlanda rural.

Por otra parte, Aziz Ansari continúa demostrando que la cultura de la cancelación son los padres con su debut como director en la gran pantalla, que aterriza bajo el título de 'Movida celestial': una comedia de intercambio de vidas canónica protagonizada por el propio Ansari, Seth Rogen, Sandra Oh, Keke Palmer y Keanu Reeves que funciona mucho mejor de lo que cabría esperar.

Por supuesto, el cine español también tiene su representación en nuestra cartelera este finde con tres títulos en concreto. El primero de ellos es 'Hugo 24', un drama social escrito y dirigido por Luc Knowles que reúne a un surtido de intérpretes de la talla de Arón Piper, Mario Cáceres, Marta Etura, Greta Ferández y Javier Pereira.

El segundo, titulado 'Un hijo' y dirigido por Nacho La Casa, adapta la novela de Alejandro Palomas junto a Macarena García y Hugo Silva mientras que el tercero, 'Pizza Movies', supone la reunión del cineasta —y escritor, y muchas otras cosas— Carlo Padial con Berto Romero en una comedia en la que una periodista cultural decide dejarlo todo para montar un negocio de lo más especial —sí, muchos pensamos eso con más frecuencia de la deseable—.

Los estrenos del 15 de mayo los cierran el retorno de Bill Condon en el remake de 'El beso de la mujer araña' protagonizado por Jennifer Lopez y Diego Luna y el drama boxístico 'Gigante', basado en la historia del príncipe Naseem Hamed.

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