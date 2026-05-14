A 'Las guerreras K-pop' le ha salido un nuevo rival. 'Intercambiados' ya tiene el mejor estreno para una película de animación en Netflix

Picando que te pica, Netflix ha terminado encontrando un filón con las películas animadas. El año pasado se llevó un bombazo inesperado con 'Las guerreras K-pop' ('K-Pop Demon Hunters), que ha batido récords a todos los niveles y ya se ha convertido en la película original más exitosa de la plataforma.

A 'Intercambiados' ('Swapped'), lo nuevo de Skydance, todavía le queda mucho para llegar a su nivel... Pero por intentarlo que no sea.

Vamos para arriba

'Intercambiados' es la historia de Ollie e Ivy, una nutria y un pájaro que intercambian sus cuerpos por un hechizo. Además de intentar recuperar sus aspectos de siempre, también está en juego el equilibrio natural de la isla en la que conviven sus especies, y tan solo ellos puede volver a traer la paz al lugar.

Una aventura sobre saber vivir y apreciar las diferencias de otros y las amistades poco probables. Que, aunque suene a tropo clásico, a 'Intercambiados' le ha funcionado de miedo y ha tenido el mejor estreno de la historia para una película de animación en Netflix.

En el momento de escribir este artículo, 'Intercambiados' continúa siendo la película más vista de todo Netflix a nivel mundial, con su segunda semana en el Top 10 de la plataforma y acumulando 38,7 millones de visualizaciones entre el 4 y el 10 de mayo.

En su primera semana llegó a acumular 15,5 millones de visualizaciones, con lo que ha doblado el número y ha marcado un nuevo récord para cualquier película original de Netflix. El récord anterior lo tenía 'El monstruo marino', que llegó a conseguir 34,9 millones de visualizaciones en su segunda semana, y la seguía de cerca 'Leo' con 34,6 millones.

Por su lado, a 'Las guerreras K-Pop' les costó once semanas llegar hasta los 30 millones de visualizaciones en una semana, aunque jugaron a la larga y terminaron rompiendo récords de visionado. Habrá que ver si 'Intercambiados' también tiene una mecha al menos la mitad de larga, pero por ahora ya ha conseguido despuntar y se perfila como uno de los grandes éxitos del año para Netflix.

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