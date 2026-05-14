Esta película de terror fue incomprendida durante años, pero el tiempo la convirtió en una obra clave del cine feminista moderno

Durante años, 'Jennifer’s Body' siempre ha sido una rareza incomprendida. Se vendía como una comedia de terror sexy protagonizada por Megan Fox cuando, en realidad, escondía algo mucho más interesante y extraño. Escrita por Diablo Cody y dirigida por Karyn Kusama, la película mezcla horror adolescente, humor negro y una enorme carga de rabia femenina para construir una historia que a día de hoy sigue siendo tremendamente contemporánea.

Lo fascinante de 'Jennifer’s Body' es cómo utiliza todos los códigos del cine adolescente y del terror sobrenatural para hablar de la amistad tóxica, el deseo, la inseguridad y la violencia masculina sin perder nunca su tono sarcástico y caótico. Y aunque durante años fue reducida injustamente a su imagen promocional y al fenómeno mediático alrededor de Megan Fox, el tiempo ha terminado jugando a su favor.

Un clásico de culto

La historia sigue a Jennifer y Needy, dos amigas inseparables de un pequeño pueblo cuya relación empieza a romperse después de que Jennifer sobreviva a un extraño ritual satánico realizado por una banda indie obsesionada con alcanzar la fama. Lo que parecía un sacrificio termina convirtiéndola en algo mucho peor: una criatura sobrenatural que necesita alimentarse de chicos adolescentes para sobrevivir.

Gran parte del encanto de la película está precisamente en la dinámica entre Jennifer y Needy. Megan Fox y Amanda Seyfried construyen una relación llena de tensión, dependencia emocional, celos y deseo reprimido que termina siendo mucho más importante que cualquier elemento de terror. La película entiende perfectamente cómo convertir una amistad adolescente en algo tan intenso y destructivo como una historia romántica.

Además, 'Jennifer’s Body' puede presumir de tener un tono muy propio. Puede pasar de una escena absurda y cómica a una secuencia incómoda o directamente perturbadora en cuestión de segundos. El guion de Diablo Cody está lleno de diálogos afilados, referencias ridículas y frases que parecen diseñadas para convertirse en cine de culto instantáneamente, pero debajo de toda esa ironía hay una película amarga sobre cómo el cuerpo femenino es constantemente utilizado, consumido y transformado en espectáculo

También resulta imposible ignorar lo adelantada que estaba a muchas conversaciones actuales. Mucho antes de que el terror feminista se convirtiera en tendencia, 'Jennifer’s Body' ya hablaba de explotación masculina, consentimiento y violencia contra las mujeres desde una mirada furiosa y satírica. Lo hacía además utilizando precisamente la estética sexualizada con la que Hollywood intentó venderla, convirtiendo esa imagen en parte del propio discurso de la película.

Y lo mejor es que sigue siendo increíblemente entretenida. Tiene asesinatos sangrientos, humor incómodo, escenas absurdamente intensas y una energía adolescente caótica que la hace muy fácil de revisitar. La tenéis en Netflix y Disney+.

En Espinof | Las 41 mejores películas de terror de todos los tiempos

En Espinof | Las mejores películas de terror de 2026 (por ahora)