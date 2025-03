"El marketing fue una mierda". Amanda Seyfried tiene claro quién fue el culpable del fracaso de una de sus películas más recordadas

En el póster español de 'Jennifer's Body' veíamos a Megan Fox sentada en un pupitre de escuela, con un eslogan que añadía "No es mala... es diabólica. Morirás por ser el siguiente", como si no hubieran podido elegir entre ambas frases para publicitarla. No fue el único problema del marketing de esta película. De hecho, aunque la cinta de 2009 ha ido ganando poco a poco cierta fama y encontrando a su público, hace 16 años se convirtió en poco menos que el hazmerreír de la industria. Y sus actrices son perfectamente conscientes de lo que pasó.

El cuerpo del delito

En una entrevista que Amanda Seyfried ha dado a GQ ha hablado sobre el papel, que le llegó en el mejor momento de su carrera, tras 'Chicas malas' y 'Mamma mia!'. Sin embargo, 'Jennifer's Body' apenas llegó a dar beneficios, lo que no hace que la tenga menos cariño: "No puedo criticar esta película, para mí es perfecta. Tiene dos pelotas. Diablo Cody fue abierta y bella y lista y divertida. Estábamos expresando cierta angustia de una manera muy específica y cómica en un género muy específico. Los efectos especiales eran tan increíbles, había escenas peligrosas, había todo lo que quisieras".

Si los críticos critican algo, debería ser el marketing. El marketing fue una mierda, simplemente lo fue. Y todos estamos de acuerdo. El equipo de marketing la rebajó, como si fuera una tontería gore. Creo que la arruinaron, y que Karyn y Diablo fueron un equipo realmente bueno. Amo a Needy. Fue la primera vez que pude interpretar a alguien realmente friki, llevando esas gafas. Megan pudo convertirse en un demonio, fue increíble. Nos divertimos muchísimo, me gustaría celebrarlo haciendo una secuela.

En defensa del equipo de marketing, aparentemente y según se dice solo cumplían órdenes del estudio, que pidieron específicamente capitalizar la sexualidad de Megan Fox e intentar que su público fueran hombres jóvenes... a pesar de que estaba calificada R en Estados Unidos y los menores de 18 no podían entrar a verla. En cuanto a la secuela... Bueno, Seyfried no es la única que ha hablado a favor de hacerla. La propia Diablo Cody afirmó el año pasado a Bloody Disgusting que está interesada: "Nada me hace más feliz que cuando una persona se acerca y me dice que aman esta película". Cuando el río suena, 'Jennifer's Body 2' lleva.

