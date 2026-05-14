Harrison Ford empezó a tararear el tema de 'Indiana Jones' en un rodaje. No sabía que era la canción de su propia saga

A sus 83 años, Harrison Ford no tiene ninguna intención de retirarse. De hecho, en los últimos años ha hecho dos series ('Terapia sin filtro' y '1923'), se ha convertido en Hulk Rojo para 'Capitán América: Brave New World' y ha dicho adiós a Indiana Jones en 'El dial del destino'. Todo ello, por supuesto, haciendo el ritual clásico de atender a la prensa y demostrando su ya clásica actitud de despreocupación hacia todo... empezando por sí mismo.

A song Ford you

Ayer, en un evento de Apple FYC, auspiciado por Variety y tratando de llamar la atención en la temporada de premios hacia 'Terapia sin filtro', Harrison Ford se mostró igual de sorprendido que los demás ante las referencias a Indiana Jones en la tercera temporada de la serie... ¡Incluyendo la escena en la que él mismo tararea el tema principal! "De hecho no sabía que la melodía con la que estaba era de 'Indiana Jones'".

Inmediatamente, Jason Segel le preguntó "¿Pensaste que te la acababas de inventar?", a lo que Ford respondió "¡Creía que era una cosa familiar que todo el mundo sabía!". Como aclara entre bromas Bill Lawrence, el co-creador de la serie, "Es el tema que Harrison tararea cada vez que entra en una habitación". De hecho, tal como cuenta Ford, una vez se fue a hacer una colonoscopia y esa es la canción que sonaba mientras le operaban. Una cosa familiar, ya sabéis.

Hay, ya puestos, otras dos referencias a Indy en la temporada 3 de 'Terapia sin filtro' de las que el actor no tenía ni idea. En su episodio final, el actor musita "elige sabiamente", y Michael Urie, actor de la serie, tuvo que informarle de que era un guiño a 'La última cruzada', a lo que Ford respondió con un "¡Ah, claro!" de incredulidad. La otra es un reto visual que nadie ha pillado: atrezo de 'El arca perdida' en su tráiler. Harrison Ford, a estas alturas, no está impresionado.

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