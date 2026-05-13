Netflix cancela por sorpresa una de sus mejores series originales y confirma que la temporada 5 será la última

Netflix ha tomado la decisión de poner punto y final a una de sus mejores series originales, pues acaba de anunciar que la temporada 5 de 'El abogado del Lincoln' ('The Lincoln Lawyer') será la última de este entretenidísimo drama legal protagonizado por Manuel García Rulfo en el papel de Mickey Haller.

Hace ya meses que se anunció que 'El abogado del Lincoln' había sido renovada por una temporada 5. De hecho, se supo antes incluso del lanzamiento de la cuarta entrega, por lo que queda la duda sobre si funcionamiento en audiencias ha sido clave para que la plataforma haya decidido que no merecía la pena seguir adelante con ella.

"Todas las cosas buenas deben llegar a su fin"

Eso sí, el anuncio por parte de Netflix ha venido acompañado de un mensaje de los showrunners Ted Humphrey y Dailyn Rodriguez que invita a pensar en que la temporada 5 será un cierre digno y por todo lo alto para 'El abogado del Lincoln:

Todas las cosas buenas deben llegar a su fin, pero afortunadamente, a veces, cómo termina depende de nosotros. Desde el principio, la misión siempre fue no solo contar la historia de Mickey Haller y sus compañeros, sino también darle un final adecuado. Y si bien es, por supuesto, agridulce, también es una oportunidad increíble para concluir esta aventura y quizás trazar un nuevo rumbo para algunos de nuestros personajes hacia el futuro.

La temporada 5 se basa en 'El camino de la resurrección', novela de la saga literaria original escrita por Michael Connelly, y constará de 10 episodios, los mismos que tuvieron las cuatro anteriores. Además, el rodaje comenzó este pasado mes de marzo, por lo que lo más probable es que llegue a Netflix a principios de 2027. Será entonces cuando diremos adiós para siempre a 'El abogado del Lincoln'.

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