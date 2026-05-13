Uno de los mejores animes de ciencia ficción de la década desaparece de streaming. Una distopia militarista que ahora se ha vuelto casi imposible de recuperar

Cada vez más nos tenemos que ir aferrando a nuestras copias físicas, porque luego nuestras series y películas favoritas dejan las plataformas de streaming y algunas parecen destinadas a perderse para siempre.

Ya sabemos que muchos animes (al igual que otros títulos), van rotando, pero ahora Crunchyroll ha eliminado de la plataforma uno de los mejores clásicos recientes de ciencia ficción.

Hasta pronto, esperemos

Se trata de '86', un anime de ciencia ficción militarista con mechas que se estrenó en 2021 y rápidamente se ganó una legión de seguidores. El anime se centra en el conflicto entre la República de San Magnolia y el Imperio de Giad, con la primera recientemente ganando terreno gracias al uso de unos autómatas conocidos como Juggernauts.

Sin embargo, estos robots en realidad están pilotados por seres humanos: los 86, la minoría racial perseguida por la clase dominante de la república que son usados como carne de cañón. La mayor Lena Milizé es asignada como líder de un escuadrón de élite formado únicamente por veteranos 86, y poco a poco va descubriendo más sobre el verdadero motivo de la guerra.

Con una narrativa envolvente que trataba temas bien pesados y actuales como la diferencia de clases, el racismo y el trauma causado por los conflictos bélicos, '86' se convirtió a pulso en una de las mejores series recientes del género. Y ya de pasó, también nos dejó unos visuales impactantes por parte de A-1 Pictures que acompañaban de miedo a la historia.

Hasta ahora se podía ver a nivel internacional en Crunchyroll, Amazon Prime Video, Netflix y otras plataformas, dependiendo del país en el que vivamos. Pero de sopetón '86' ha desaparecido estos días de todos los servicios de streaming y por el momento no hay noticias de cuándo (y si) volverá a estar disponible.

Por desgracia, su desaparición tiene bastante sentido: se cumplen cinco años desde su estreno. Así que es probable que haya habido un cambio de manos en su licencia y ahora haya sido licenciada por otra plataforma diferente a Crunchyroll, que se encargaba de su distribución principal. Quizás dentro de relativamente poco tengamos noticias de su llegada a Netflix u otro servicio, tocará cruzar los dedos para que no se quede en el limbo para siempre.

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