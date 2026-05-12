Guillermo del Toro se sincera sobre 'El laberinto del fauno': "La segunda peor experiencia cinematográfica de toda mi carrera"

Guillermo del Toro es un director que ha dado muchas alegrías a los amantes del cine, siendo 'El laberinto del fauno' una de las más destacadas. Sin embargo, el cineasta mexicano lo pasó fatal haciendo la que aún hoy se mantiene como una de sus mejores películas, algo que él mismo ha reconocido ahora en Cannes, donde ha presentado una nueva restauración de la misma en 4K.

El propio cineasta ha confesado en múltiples ocasiones que no lo veía para nada claro, como cuando se la enseñó a Alfonso Cuarón diciéndole antes que era un desastre, solamente para que el autor de 'Hijos de los hombres' ('Children of men') le respondiera "Gordo, es buenísima, estás loco".

El director mexicano destaca que "hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento"

Ahora Del Toro ha profundizado algo más en lo que él mismo ha descrito así: "Hace veinte años, hacer esta película fue como ir contra la corriente en todo momento.Fue la segunda peor experiencia cinematográfica de mi vida, la primera fue ‘Mimic’ con los Weinstein. Aquello fue horrible".

El director mexicano destaca que "muy difícil en la preproducción, nadie quería financiarla, y en la producción todo salió mal. Y luego, en la posproducción fue igual de difícil". Todo apuntaba a que 'El laberinto del fauno' podría haber sido perfectamente un desastre, por lo que es un milagro aún mayor lo buenísima que es en realidad.

Fue justo en el Festival de Cannes de 2006 donde descubrió que todo el esfuerzo y todas las penas habían merecido la pena: "Es lo que te lleva ir de la oficina a casa. Y fue muy extraño porque, a pesar de mi físico, no estoy acostumbrado a la adulación. Me cuesta mucho asimilar el cariño. Y Alfonso Cuarón estaba conmigo en el pasillo y me dijo: Déjalo entrar. Deja que el amor entre".

Por suerte, todo tuvo final feliz en esta ocasión, pues 'El laberinto del fauno' fu un rotundo éxito comercial -83 millones de dólares recaudados frente a un presupuesto de 19- y además fue nominada a 6 Óscar, de los cuales acabó llevándose 3, incluyendo el de mejor guion original para Del Toro.

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