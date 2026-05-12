Ha fallecido Jack Taylor, pero siempre le recordaremos por estas 3 películas que le volvieron historia del cine fantástico y español

Hoy se ha anunciado el fallecimiento de una figura de absoluto culto en la historia del cine. Jack Taylor, actor americano que labró principalmente su carrera en el cine fantástico y también mucho cine español, ha muerto a los 99 años, causando conmoción entre aquellos veteranos de videoclub que se cruzaron no pocas veces con él.

Buena parte de ese cine que tenía su éxito como nicho y luego fue reivindicado tiene a Taylor como parte importante del mismo, fuese de protagonista o teniendo roles secundarios memorables. Hoy repasamos también algunas de las mejores obras de su carrera que se pueden encontrar en plataformas de streaming, ilustrando cómo tuvo recorrido a lo largo de los años.

‘El buque maldito’ (1974)

Dirección: Amando de Ossorio. Reparto: Maria Perschy, Jack Taylor, Bárbara Rey, Carlos Lemos, Manuel de Blas.

Explotación pura y dura con la excusa de tener un par de modelos en alta mar como premisa para meter en el reparto a Bárbara Rey, este desmadre con satanismo medieval y muertos vivientes da un vuelco total al cine de supervivencia marítima. Una pieza memorable de la tetralogía de Amando de Ossorio que contó con Taylor como pilar para sostenerla.

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‘Mil gritos tiene la noche’ (1982)

Dirección: Juan Piquer Simón. Reparto: Christopher George, Lynda Day George, Frank Braña, Edmund Purdom, Jack Taylor.

Por supuesto, no puede uno considerarse uno clásico del horror patrio sin haber pasado en aquella época por la factoría de Juan Piquer Simón. Uno de los títulos más potentes y de más culto internacional del cineasta tiene también una aportación crucial de Taylor, terminando de redondear un slasher brutal que sigue siendo afilado.

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‘The Birthday’ (2004)

Dirección: Eugenio Mira. Reparto: Corey Feldman, Erica Prior, Jack Taylor, Ricahrd Felix, Craig Stevenson.

Fue tal la estatura de Taylor en aquel cine clásico que los futuros cineastas marcados por esas experiencias, principalmente vía videoclub, lo quisieron reivindicar en sus propios trabajos. Así acabó volviendo a tener joyas de culto ya en este siglo, como es el caso de la fabulosa e imperecedera película de Eugenio Mira.

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