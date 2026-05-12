El guionista de 'Mortal Kombat 2' explica por qué ese personaje tenía que morir: "No me interesaba continuar su historia"

El gran estreno en cines del pasado viernes fue 'Mortal Kombat 2', una película de acción que continúa la historia del largometraje de 2021 protagonizado por Lewis Tan como Cole Young. Detrás de ella volvemos a tener a Simon McQuoid, quien ahora ha querido explicar por qué un personaje muy importante en la franquicia tenía que morir en la secuela. Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

Los que hayan podido ver ya 'Mortal Kombat 2' seguro que se sorprendieron al ver que Cole Young fallece a manos de Shao Kahn cuando todavía no había pasado ni una hora de película. Es un momento que sirve para recordarnos que nadie está a salvo en este universo, pero no por ello deja de ser una decisión un tanto chocante.

"No se trata necesariamente de admitir que se cometieron errores"

Ahí es donde entra en escena un cambio muy importante entre ambas películas, ya que el guion de la primera entrega estaba firmado por Greg Russo y Dave Callaham, mientras que aquí corre a cargo de Jeremy Slater ('The Umbrella Academy'). Y este último no ha tenido problemas en admitir que simplemente no quería seguir contando la historia de Cole Young.

Ha sido en The Hollywood Reporter donde Slater ha destacado que "una de mis estrategias fue decir: ‘Mirad, la gracia de jugar Mortal Kombat es que cada vez que metes una moneda en la máquina, eliges un personaje diferente para vivir una experiencia totalmente distinta'. No me interesaba continuar la historia de Cole Young de la primera película. No se trata necesariamente de admitir que se cometieron errores. Pero sí dijimos: ‘Analicemos los aciertos de la primera película y potenciémoslos. Analicemos también los puntos débiles para evitarlos y tomar otros rumbos".

Recordemos que la decisión de crear un nuevo personaje para protagonizar la primera entrega recibió bastantes críticas en su momento, algo que quizá fuese clase para que Slater decidiera cortar por lo sano y quitárselo de encima. No obstante, morirse no es suficiente en este universo para tener la certeza que no volverá a aparecer y Slater lleva meses trabajando en él a la espera de que Warner apruebe 'Mortal Kombat 3' de forma definitiva.

En Espinof | Las 29 mejores sagas de películas de la historia

En Espinof | 'El Diablo Viste de Prada 2' hace un fatality a 'Mortal Kombat 2' en la taquilla americana, pero en España 'Michael' gana el combate in extremis