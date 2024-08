La mejor serie de superhéroes de Netflix acaba de llegar a su final. La temporada 4 de 'The Umbrella Academy' es un excelente cierre a la historia de la familia Hargreeves

Netflix cancela tantas series que el hecho de que alguna llegue a poder contar la historia completa es poco menos que un milagro. Eso no sucedía tanto durante los primeros años de la plataforma apostando por la ficción televisiva, pero ahora se ha convertido en sinónimo de que estamos ante un título especial para ellos. En el caso de 'The Umbrella Academy' no es difícil entenderlo, ya que se trata de su mejor serie de superhéroes hasta la fecha -pues 'Daredevil' no cuenta ya como de Netflix-.

Además, 'The Umbrella Academy' no ha cometido el error de alargarse más de la cuenta, pues finalmente han sido 4 temporadas con un total de 36 episodios. Los últimos 6 han llegado hoy a Netflix, en los cuales la serie vuelve al origen de todo para dar forma a la que quizá no sea la mejor entrega de la serie, pero a cambio lo que sí tiene es un final completamente irreprochable.

Un desenlace impecable

Es cierto que han pasado más de dos años desde el lanzamiento de la tercera tanda de episodios, pero seguro que los fans de la serie al menos recordarán que la misma llegó a su final con todos sus protagonistas despojados de sus poderes. Un nuevo comienzo que a su manera podría haber servido de cierre -yo mismo dije en su momento que esperaba que la serie no se alargase mucho más-, pero esta temporada 4 cierra el círculo con un desenlace que uno quizá no se ve venir de lejos, pero no por ello deja de ser menos inevitable en cuando 'The Umbrella Academy' te deja claro cuál es la solución a todo lo que ha sucedido.

Creo que no destripo nada a nadie cuando digo que era evidente que los protagonistas iban a volver a tener poderes, pero eso no quita para que el primer episodio, centrado en sus vidas como personas normales y cómo se han ido aclimatando a ellas, sea especialmente satisfactorio. Esa mezcla de comedia, decadencia e insatisfacción vital funciona de maravilla y nos predispone de cara a su mayor aventura hasta la fecha.

Ahí puede chocar la decisión de que estemos ante la temporada más corta de todas, ya que las anteriores se fueron hasta los 10 episodios y aquí la cosa se queda en 6. No discuto que se podría haber profundizado más en ciertos temas o personajes -todas las apariciones de Nick Offerman y Megan Mullaly como esa pareja de lunáticos peligrosos son estupendas y ojalá haberles visto más-, pero lo más seguro es que para ello habría sido necesario estirar más otras cosas que no lo necesitaban. Siempre mejor dejar con ganas de más que todo lo contrario.

Además, eso en ningún momento supone que esta temporada 4 se sienta acelerada, pues las tramas principales tienen tiempo de sobra para respirar, algo a lo que sin duda ayuda la abultada duración de los episodios, en especial el último, que es el primero de toda la serie que se va por encima de los 60 minutos. Ahí seguramente haya pesado que sean solamente seis y que había que encajar muchas cosas, pero, afortunadamente, no es algo que se vuelva en su contra y haga más pesado su visionado. Un lastre que sí se ha convertido en una mancha para otros títulos.

Dicho esto, todo lo relacionado con La Limpieza tiene suficiente gancho para que funcione tanto a modo de amenaza para el multiverso de la serie como para verlo durante un tiempo como una locura propia de amantes de la conspiración. Es un concepto tan sencillo como amplío que sirve como ancla narrativa a la que se van uniendo otros elementos -esa misteriosa estación de metro- y que permite que la serie progrese en todo momento hacia delante.

Sí es cierto que hay detalles menos conseguidos, como todo lo relacionado con la subtrama de Klaus que le mantiene alejado del resto de personajes durante un tiempo, o que ese componente festivo de la serie va perdiendo peso según pasan los episodios, pero es que estamos ante una conclusión en la que lo dramático acaba por imponerse al resto, sea para complicar la relación entre los protagonistas o simplemente porque la situación acaba en un punto directamente irreversible.

Con todo, ese tono marca de la casa de 'The Umbrella Academy' está muy presente durante los primeros episodios, tanto en el tratamiento de la violencia como en la presencia del humor o el uso de las canciones -ya podéis ir preparándoos para que un famoso tema musical taladre vuestra cabeza y no podáis dejar de tararearlo-, pero el rumbo de la serie se centra más en volver a unir de forma definitiva a la familia para solucionar un problema de épicas proporciones.

Todo ella lleva a un final que cierra la serie de forma impecable, dejando la sensación de que 'The Umbrella Academy' podría haber tenido más temporadas pero que el punto de llegada iba a acabar siendo el mismo. Y es que su implicación en tantos finales del mundo no es casualidad, recibiendo aquí una respuesta tan definitiva al respecto como lo es su desenlace.

