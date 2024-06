El grave error que 'Los Bridgerton' ha cometido en todas sus temporadas. Cada vez más series están haciendo lo mismo, desde 'Stranger Things' hasta 'La casa del dragón'

Este jueves 13 de junio se estrenan los episodios final de la temporada 3 de 'Los Bridgerton'. Seguro que no soy el único que está deseando ver cómo se resuelve el romance entre Colin y Penelope, pero al mismo tiempo soy consciente de que la serie de Netflix va a reincidir en el mismo grave error que lleva cometiendo desde su arranque a finales de 2020: sus episodios son demasiado largos.

No es que se trate de algo exclusivo de 'Los Bridgerton', ya que una cosa que ha provocado el auge de las series en streaming es que cada vea sea más habitual ver episodios que se van hasta la hora de duración o que incluso la superan con holgura. Por ejemplo, miedo me da que pasará con la temporada final de 'Stranger Things' cuando en su cuarta entrega ya hubo un capítulo que se fue hasta los 139 minutos. La gran mayoría de películas no llegan a tanto.

Un mal muy extendido

En el caso de 'Los Bridgerton' es evidente que la enorme cantidad de personajes y el hecho de querer mantener varias líneas secundarias abiertas llevan en parte a eso -no me voy a quejar por ejemplo de que se hayan inventado al personaje de la reina para la serie-, pero también tengo claro que eso podría arreglarse haciendo más capítulos por temporada.

Otro cambio innegable asociado al streaming es que las temporadas son cada vez más cortas en lo referente al número de episodios, pero se está llegando a un extremo demasiado peligroso. Primero fue desterrar las temporadas de 20 episodios o más -algo que no debería hacerse de forma inflexible, pues, por citar un ejemplo, a 'Aquellos maravillosos 90' le hubiese venido muy bien algo así en su primera entrega-, pero luego se pasó de que 12-13 fueran la norma a dejarlo en 10, y ahora cada vez es más usual dejarlo en 6 o 8 episodios.

En algunos casos es lo que pide la historia, pero en otros parece que exista algún tipo de interés para que no sean más episodios, ¿quizá así las plataformas tengan que pagar menos dinero por algún tema concreto? Teniendo en cuenta que hasta 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', la serie más cara de la historia, tiene temporadas de 8 episodios, no parece que sea el caso, pero vete tú a saber.

Por mi parte, lo que se está consiguiendo con esto es que cada vez me lo piense más a la hora de empezar series nuevas y que incluso me provoque cierta pereza seguir con algunas que me gustan mucho -menudo resoplido pegué cuando se anunció la duración de los primeros episodios de la temporada 2 de 'La casa del dragón'-. En este caso creo que la evolución a la hora de abordar cómo hacer una serie ha sido en realidad un paso hacia atrás.

De hecho, me está llevando a recuperar una idea que siempre desprecié, y es el concepto que algunos creadores querían vender en su momento de que en realidad cada temporada con x número de películas. No es algo que se aplique en términos narrativos, pero ese auge en producciones más acabadas y duraciones que casi equivalen a estar viendo una película corta me lleva a veces a simplemente buscar un largometraje que sé que empieza y acaba ahí mismo. Con eso muchas veces es más que suficiente.

Claro está, habrá gente que estará encantada con ver episodios más largos de sus series favoritos. Yo defiendo la idea de que simplemente hagan más episodios y se deje de sobrecargar tanto algunos capítulos, que a veces te da por ver cuánto le queda pensando que ya faltará poco por todo lo que ha pasado y se te cae el alma al suelo al ver que ni siquiera has llegado a la mitad. Incluso cuando te está gustando mucho, así que cuando ni siquiera es el caso...

También puede ser que esté demasiado acostumbrado a lo que se hacía antes siempre de rondar los 40-45 minutos en el caso de las series con un enfoque dramático, pero tengo claro que si necesitas irte de forma regular por encima de la hora por episodio, es que algo falla. Puede que luego el episodio sea buenísimo, pero incluso entonces pensaría que lo sería aún más si fuera más corto.

Con 'Los Bridgerton' el récord hasta ahora está en los 73 minutos del episodio final de la primera temporada, pero no me sorprendería, pero en la próxima tanda ya hay uno que llega hasta los 67 y ni siquiera es el último. Y mira que me lo paso bien con ella, pero también suele ser la primera serie que me viene a la mente en la que agradecería mucho episodios más cortos. Que hagan temporadas de capítulos 10 en lugar de 8 y más que arreglado.

