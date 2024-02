La serie de televisión más larga de la historia. Tiene más de 22000 episodios, es de fantasía y todavía estrena nuevas temporadas

El hecho de que 'Amar es para siempre' llegue a su final nos deja sin una de las series más larga de la historia de nuestro país, algo que me ha provocado curiosidad por saber cuál era la más longeva mundialmente. A priori pensé que sería algún veterano culebrón de Estados Unidos como 'Hospital General' o 'Days of Our Lives', pero lo cierto es que se honor pertenece a una serie alemana de fantasía con más de 22.000 episodios y que todavía sigue en emisión.

65 años ya en emisión

No os culpo si el título 'Unser Sandmännchen' os deja indiferente, ya que se trata de una serie animada hecha en Alemania que se estrenó en 1959 y que no me consta que llegase a verse nunca en España. Sí que se lanzó en otros mercados como Finlandia, Suecia, Dinamarca o Noruega, pero el grueso de su popularidad reside en Alemania.

De hecho, en 1959 se estrenaron dos versiones diferentes de 'Unser Sandmännchen', una para Alemania del Este y otra para Alemania del Oeste. Se da la particularidad de que la primera en estrenarse fue la de Alemania del Oeste, pero la unificación del país llevó a que la que se mantuviera en antena fuese la otra, ya que su popularidad era bastante mayor y ha sido la única en seguir emitiéndose desde 1991.

La serie parte de un cuento de hadas creado por Hans Christian Andersen y cuenta las aventuras de Sandman. Obviamente, el personaje es muy diferente al de la aclamada serie de Netflix, ya que aquí estamos ante una serie orientada al público infantil en el que la animación en stop-motion se usa como reclamo para captar la atención de los más pequeños de la casa antes de irse a dormir.

Imagen de portada: Mohamed Hassan

