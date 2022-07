El último episodio de 'Stranger Things 4' dura dos horas y media, pero no es el más largo de la historia de la televisión

Desde que anunciaron que el último episodio de la temporada 4 de 'Stranger things' duraría dos horas y media exactas, todo fueron memes y quejas que se disiparon en cuanto se estrenaron. Pero, pese a que el episodio haya estado a la altura de las circunstancias, ¿es el más largo de la historia de la televisión? Vamos a verlo. Eso sí: sin tener en cuenta anuncios y solo de series, sin realities.

Premios Guinness seriéfilos

El Premio Guinness de los Récords no ha otorgado todavía este, pero sí el del capítulo más largo en una sola toma: el honor es de una serie india llamada 'CID - Crime Investigation Department'. 'CID' duró 20 temporadas y un total de 1547 episodios, y en uno de ellos, BP Singh pidió que le dejaran hacer una sola toma de 111 minutos solo para ganar el galardón. En 2004 se emitió para solaz de toda India, pero esto no aleja nuestras dudas.

También podemos irnos a otro tipo de series muy en boga en los países nórdicos: la famosa slow television, donde tenemos desde trayectos en tren de nueve horas hasta el récord, 60 horas en 'Hymnal - Cover to cover', que mostraba doscientos coros y miles de voces cantando todo el himnario nacional de la Iglesia de Noruega. El récord, de momento, son las 134 horas de emisión de 'Hurtigruten: minute by minute', cinco días a bordo de un barco desde Bergen hasta Kirkenes. Pero no es una serie de ficción, sigue sin ser lo que buscamos.

A finales de los años 80 se emitió en la ABC 'Memories of war', una serie de doce episodios que seguían las novelas originales de Herman Wouk y en el que el primero duraba 149 minutos, a solo un minuto de 'Stranger Things'. Este es el episodio más largo jamás emitido en televisión convencional en Estados Unidos, aunque se queda corto si tenemos en cuenta los episodios especiales de los DVD: el montaje del director del episodio final de 'Battlestar Galactica', por ejemplo, son 152 minutos, superando a 'Stranger Things'. Pero, ¿por qué quedarnos en Estados Unidos?

Viajando por el mundo

Hay quienes defienden que el episodio más largo de la historia es el último de 'Sense 8', pero sus 152 minutos fueron promocionados como una película así que la duda está abierta. Otros creen que fue el final de 'M*A*S*H' con sus dos horas de duración. Pero la verdad es que para saber la respuesta a esta pregunta tenemos que irnos hasta el otro país de moda en la televisión actual: Turquía.

Y es que en Turquía los episodios duran entre 120 y 150 minutos ya de por sí, solo para poder meter más anuncios (lo que convierte el visionado en unas buenas cuatro horas ante la televisión). A la hora de distribuirlas internacionalmente, esta duración se recorta para gustar más al público occidental. Os podréis imaginar que solo basta con un par de episodios especiales para machacar la barrera de 'Stranger things'.

Por ejemplo, 'Cesur ve Güzel', en su final, se fue hasta los 159 minutos, que puedes ver en YouTube (sin contar el resumen de los episodios anteriores de una hora). De todas maneras, esta duración excesiva no es plato de buen gusto en Turquía, y a nadie le gusta tener que hacer un maratón de dos horas y pico con cada nuevo episodio. Pensando más allá de los anunciantes, los trabajadores turcos han pedido un poco de sensatez: para lanzar un episodio de dos horas y media el equipo debe trabajar durante 16 horas, seis días a la semana, así que parece que los días de las series del país infinitamente largas están a punto de terminar.

En todo caso, una cosa parece clara: los Duffer no han inventado nada.