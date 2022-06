'Stranger Things': 11 metarreferencias y guiños escondidos para exprimir la temporada 4 de la serie de Netflix

'Stranger Things' tiene fama de ser un auténtico festival de referencias y easter eggs y es absolutamente merecida. La serie está llena de pequeños detalles escondidos a lo largo de los siete capítulos de esta temporada 4, algunos de los cuales son guiños también a la propia serie.

Aviso de SPOILERS de 'Stranger Things'.

La puerta abierta

En las distintas escenas donde vemos el cuarto de Once desde el pasillo, es posible apreciar que tiene la puerta entreabierta. Esto es una referencia a lo que Hopper le escribió en la carta al final de la temporada anterior, donde le pedía que dejara la puerta abierta.

'Aquel excitante curso'

Una de las conversaciones más divertidas de esta temporada es la de Steve y Robin en el coche. En ella, Robin cuenta que, la chica que le gusta, devolvió el VHS de 'Aquel excitante curso' parado hasta los 53 minutos y 5 segundos. Steve está convencido de que no hay duda posible de que le gusten las chicas y es que, si paráis la película en ese momento concreto, es cuando el personaje de Linda se quita la parte superior del bikini.

Alan Turing

En el primer capítulo de la temporada, Once y Will tienen que presentar un trabajo sobre héroes en su nuevo instituto de California. Si os fijáis, Will ha elegido a Alan Turing como protagonista de su presentación, uno de los padres de la informática moderna, creador de prueba de Turing (para evaluar las inteligencias artificiales, en función de si sus respuestas se parecen a las de un ser humano) e, incluso, se especula si es una pista sobre si el personaje es gay o no, ya que Turing fue procesado por serlo.

Reebok

Por su parte, Once hace su trabajo sobre Hopper y utiliza una caja de Reebok para realizarlo. No es casualidad, ya que ahora vive en casa de los Byers y es un guiño al hecho de que Joyce siempre lleva zapatillas Reebok.

El sanatorio de Pennhurst

El hospital Pennhurst, donde Nancy y Robin van hablar con Victor Creel, es un lugar que ya se mencionó en la temporada 1, cuando Mike y los demás encuentran a Once. Además, existió realmente y está en Spring City, Pennsylvania. De 1908 a 1987 se atendieron pacientes reales y se dice que los mantenían en terribles condiciones. A día de hoy, es un edificio abandonado que tiene fama de estar embrujado.

'E.T., el extraterrestre'

Otro de esos detallitos que te pierdes si pestañeas lo encontramos cuando Dustin llama por teléfono. Si os fijáis, en la esquina hay una pequeña inscripción en la que pone "E.T. phone home". ¿Elliot y su amigo extraterrestre estuvieron de paso por Hawkins? ¿Quién sabe?

Tom Cruise y la caja de música

Es difícil no reparar en el póster de Tom Cruise que cuelga en la habitación de Nancy, y aún menos ante la efusiva reacción que tiene Robin al verlo. Lo curioso en este caso es que ya vimos el póster colgado en la habitación de Nancy en la primera temporada, incluso Once se fijó en lo mismo que Robin: la cajita con la bailarina dentro.

El videoclub

Si hay una escena en la que los easter eggs de fondo se acumulan, es la del videoclub. El establecimiento está lleno de carteles de películas ochenteras: 'Pesadilla en Elm Street', 'De pelo en pecho', 'El hombre con un zapato rojo', 'Gremlins', 'En busca del Arca Perdida', 'Las vacaciones europeas de una chiflada familia americana', 'Pedro y el dragón', 'Superdetective en Hollywood'... y muchas más.

Los pósters de Will y Jonathan

Algo similar sucede con los pósters de las habitaciones de los hermanos Byers. Por un lado, Will tiene varios de R.E.M., 'La pequeña tienda de los horrores' y 'Tiburón', con la peculiaridad de que este último también lo vimos en su casa de Hawkins, por lo que no es difícil deducir que el personaje es fan de la película. Por otra parte, en la de Jonathan encontramos el póster de 'Posesión infernal' que también vimos en temporadas anteriores.

El equipo de producción

La broma más metarreferencial de esta temporada es cuando Max busca entre los historiales de la psicóloga. Entre las fichas que va pasando, aparecen los nombres de Ray Brown y John Bonaccorse, ambos miembros del equipo técnico de la serie.

El cumpleaños de Will

Por último, si hacemos caso a la grabación del incidente en la pista de patinaje, estos hechos suceden el 22 de marzo de 1986. O sea, el mismo día que el cumpleaños de Will. ¿Se olvidaron sus amigos de felicitarle?