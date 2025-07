HBO batió récords en las nominaciones de los Emmy. Pero otra cosa es ganar y lo tiene complicado contra Netflix y Apple este año

El 18 de julio de 2013, la televisión cambió para siempre: un servicio de streaming, Netflix, que hasta ese momento había sido una simple curiosidad en los premios, consiguieron su primera nominación importante a los Emmy. 'House of cards' fue, en última instancia, vencida por 'Breaking Bad', pero marcó el inicio de un ciclo que ha tomado a todo Hollywood por sorpresa. Hoy por hoy, lo raro es que las series emitidas de manera lineal consigan representación en la ceremonia. Todo cambia, es ley de vida.

Netflix, HBO y las demás

La lucha de gigantes de cada año, de hecho, ya está más que definida: HBO contra Netflix. Si en 2020 el gigante rojo se impuso con un récord de 160 nominaciones, el récord absoluto, este año, con la mezcla de HBO y Max, no ha habido color, y ha obtenido 142, 21 más que Netflix. El motivo es obvio, claro: 'El juego del calamar' no ha entrado en la competición y 'El Pingüino', 'The last of us' y 'The white lotus' son un hueso demasiado duro de roer.

Este ha sido el récord de HBO en toda su historia, superando las 140 nominaciones que consiguió en 2022, y un salto de gigante respecto a 2023, donde se quedó tan solo en 91. Este exitazo, que demuestra que está en un estado de forma envidiable, ha tenido como protagonistas a 'El Pingüino' (24 nominaciones), 'The White Lotus' (23), 'The last of us' (16), 'Hacks' (14) y 'The Pitt' (13), pero, como siempre, en las carreras no importa cómo se empieza, sino cómo se termina.

De hecho, Netflix tiene prácticamente asegurada la categoría de miniserie o serie limitada gracias a 'Adolescencia', y su segundo puesto huele a oro comparado con Apple TV+, que se ha quedado atrás con 79 nominaciones (aun contando con los exitazos de 'Separación' y 'The Studio'). Disney+, por su parte, se ha tenido que conformar con cierto susurro de éxito para 'Andor' y un par de series más, que se traduce en 28 menciones. Pero si en 2013 la tendencia pudo cambiar para siempre, ¿quién sabe cuándo puede llegar un nuevo cambio?

