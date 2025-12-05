Castings imposibles, adaptaciones malditas y puro espectáculo. Cómo se convirtió 'Jungla de cristal' en una piedra angular del cine comercial

Como ocurre cada año por estas fechas, vuelve a resurgir uno de los debates más crudos y encarnizados que azotan la comunidad cinéfila. No tiene que ver sobre la calidad de '¡Qué bello es vivir!' ni tampoco gira en torno a si la escena de 'Love Actually' con Andrew Lincoln parece más propia de un episodio de 'You' que de una comedia romántica, sino con el derecho de 'Jungla de cristal' a ostentar la etiqueta de "película navideña".

'Jungla de cristal' no es como las demás

Por suerte o por desgracia, en la nueva entrega de No es como las demás no se intenta resolver el enigma de marras. Lo que sí se hace es repasar algunas de las grandes claves del un hito del cine de acción moderno que casi 40 años después continúa encabezando las listas con las mejores cintas de la historia de su género, pese a los grandes problemas que envolvieron una producción que estuvo a punto de no existir.

En el vídeo se explora el cariz de caos industrial del largometraje que terminó "redefiniendo para siempre cómo debía ser un héroe de acción" y que acabó "convirtiéndose en una piedra angular del cine comercial de los últimos cuarenta años" gracias a su capacidad para "sostener conversaciones sobre identidad, masculinidad, familia, política y espectáculo con la misma facilidad con la que hacía estallar cristales en pantalla".

El planteamiento de la obra maestra de John McTiernan surgió de la incesante cantidad de intentos de adaptar la novela 'Nothing Lasts Forever' de Roderick Thorp y de cómo el estudio responsable las pasó canutas para encontrar un actor protagonista. Durante la preproducción, grandes nombres como Schwarzenegger, Stallone, Eastwood, Burt Reynolds o Richard Gere dieron calabazas a 'Jungla de cristal' hasta que Bruce Willis, a quien se despreció inicialmente por ser asociado a 'Luz de luna' —sinónimo de comedia, ligereza y televisión—, terminó siendo aceptado.

No obstante, por encima de procesos creativos caóticos y setpieces espectaculares —los tiroteos continúan siendo tan electrizantes como el primer día—, si algo eleva 'Jungla de cristal' al séptimo cielo de los actioners, eso es su humanidad. Y es que, tal y como se nos cuenta en último episodio de No es como las demás, la cinta termina cimentándose sobre "un hombre desarmado, descalzo, vulnerable, que avanzaba por un edificio lleno de trampas sin saber que, en realidad, estaba subiendo las escaleras hacia la inmortalidad cinematográfica".

