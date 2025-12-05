Ya es oficial: Netflix compra Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares en una maniobra que podría cambiar la industria para siempre

Esta mañana despertamos con la noticia de que, tras el sonado anuncio de opción a venta y los dos intentos frustrados por parte de Paramount de hacerse con la compañía, Warner Bros. Discovery había llegado a un acuerdo para abrir un proceso de negociaciones en exclusiva con Netflix. La lógica invitaba a pensar en un pulso que podría llegar a extenderse durante meses, pero la realidad ha sido mucho más diferente.

Según ha confirmado la compañía de Reed Hastings y el co-CEO Ted Sarandos, y tal y como recogen medios como The Hollywood Reporter, la Gran N del streaming ha adquirido Warner en una operación valorada en 82 700 millones de dólares que, contra todo pronóstico, ha sido aprobada por los organismos reguladores. La compra incluye una cláusula de ruptura de contrato de 5 800 millones de dólares favorable a WBD.

¿Qué incluye la compra?

Puede que, una vez explicado el baile de cifras, una de las grandes dudas que pueden surgir sobre la maniobra es qué ha comprado exactamente Netflix. Básicamente, el paquete incluye Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, el canal HBO y la plataforma de streaming HBO Max, aunque lo más jugoso, al igual que ocurrió en el caso de Disney y Fox, llega de la mano de bibliotecas y propiedades intelectuales.

Además de un catálogo gigantesco de cine y series, tanto clásicos como de producción reciente, franquicias como Harry Potter, El señor de los anillos, Juego de tronos o DC pasarán a formar parte del fondo de armario de Netflix para su futura explotación. Algo que, según figura en el comunicado emitido por la compañía, parece ser una de las grandes prioridades y uno de los principales motivos del desembolso.

“Al unir la experiencia para miembros y el alcance global de Netflix con las franquicias de renombre y la amplia biblioteca de Warner Bros., la compañía creará un mayor valor para el talento: ofreciendo más oportunidades para trabajar con propiedad intelectual querida, contar nuevas historias y conectar con una audiencia más amplia que nunca.

Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Combinando la increíble biblioteca de programas y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane a favoritos modernos como Harry Potter y Friends— con nuestros títulos que definen la cultura, como Stranger Things, KPop Demon Hunters y El juego del calamar, podremos hacerlo aún mejor. Juntos, podemos dar a las audiencias más de lo que aman y ayudar a definir el próximo siglo de narración”.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¿Cuáles son las principales motivaciones de Netflix?

Más allá de la ampliación del catálogo de títulos y licencias, la "combinación" —así llaman en Netflix a la compra— con WBD se fundamenta sobre cinco pilares que "ofrecerán más opciones, más oportunidades y más valor". Estos serían los siguientes:

"Fortaleza y activos complementarios" gracias a los estudios de cine y televisión y a las alternativas que llegan de la mano de HBO y HBO Max.

gracias a los estudios de cine y televisión y a las alternativas que llegan de la mano de HBO y HBO Max. "Más opciones y mayor valor para los consumidores" con las mencionadas bibliotecas de cine y televisión que permitirán a Netflix "optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visionado y ampliando el acceso al contenido".

con las mencionadas bibliotecas de cine y televisión que permitirán a Netflix "optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visionado y ampliando el acceso al contenido". "Una industria del entretenimiento más fuerte" que "permite a la compañía ampliar su capacidad de producción en EE.UU. y seguir aumentando la inversión en contenido original, creando empleo y fortaleciendo la industria".

que "permite a la compañía ampliar su capacidad de producción en EE.UU. y seguir aumentando la inversión en contenido original, creando empleo y fortaleciendo la industria". "Más oportunidades para la comunidad creativa" .

. "Más valor para los accionistas" gracias a la atracción y retención de nuevos suscriptores mediante el nuevo catálogo, calculando entre 2 000 y 3 000 millones de dólares de ahorro anual en costes a partir del tercer año.

¿Qué va a implicar para el futuro de las producciones de Warner y de la industria?

En lo que respecta a la producción y la distribución, todo sigue siendo una incógnita. Por una parte, Netflix ha asegurado que "espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros. y reforzar sus puntos fuertes, incluidos los estrenos cinematográficos en salas"; no obstante, el sentido común invita a esperar modificaciones en los tiempos de transición entre la ventana tradicional y el streaming, aunque por el momento esto sería simple especulación.

La industria, en líneas generales, no está reaccionando con optimismo a la operación, comenzando por el DGA —el sindicato de directores—, que ve "preocupaciones significativas" en el acuerdo y, por supuesto, dentro del gremio de los exhibidores.

Sin ir más lejos, la organización Cinema United —anteriormente conocida como National Association of Theatre Owners— ha emitido un comunicado en el que su presidente y CEO Michael O'Leary tilda la adquisición de "amenaza sin precedentes para el negocio global de la exhibición cinematográfica", instando a los reguladores a "examinar detenidamente los detalles de esta transacción propuesta y comprender el impacto negativo que tendrá en los consumidores, la exhibición y la industria del entretenimiento”.

¿Qué tiene que decir Warner de todo esto?

Tras la terrible deriva de Warner Bros. Discovery durante los últimos años, con pérdidas millonarias y decisiones descabelladas —no olvidemos lo ocurrido con 'Batgirl' o 'Coyote vs. ACME'—, es comprensible que su CEO David Zaslav no haya mostrado más que entusiasmo frente a la venta de su compañía que, recordemos, seguirá siendo beneficiosa incluso si no llega a buen puerto.

Así lo ha celebrado en un comunicado.

“El anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración del mundo para llevar a aún más gente el entretenimiento que más les gusta ver. Durante más de un siglo, Warner Bros. ha entusiasmado a las audiencias, captado la atención del mundo y moldeado nuestra cultura. Al unirnos con Netflix, nos aseguraremos de que la gente en todas partes siga disfrutando de las historias más resonantes del mundo durante generaciones”.

Independientemente de todo lo expuesto, lo más prudente es quedarnos con las palabras de la analista Jessica Reif Ehrlich, de Bank of America: "La industria global de los medios se encuentra al borde de una transformación histórica, con WBD situada en el epicentro". Extraer de ellas una lectura positiva o una tremendamente funesta dependerá de cada uno.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025