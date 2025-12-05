Eurovisión tiene un plan maestro para que la marcha de España no se note: sustituirla por Moldavia

La noticia ya es vox populi y ha dado la vuelta al mundo: después de que la UER tomara la decisión de no excluir a Israel en la edición de Eurovisión que tendrá lugar en 2026, España ha decidido no participar ni emitir el festival. Junto a ella se han situado Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Islandia, que también ha mostrado el rechazo al genocidio, permanece aún en duda y tomará su decisión en los próximos días. Mientras tanto, para aparentar tranquilidad, Eurovisión ha echado mano a un plan B.

Adivina qué genocida viene a cantar esta noche

Tal como podemos leer en El País, la UER lleva meses tanteando a otros países europeos que participaron en el pasado y, tras un periodo de baja por problemas económicos y poco interés en el formato, están dispuestos a volver, como Bulgaria, Moldavia y Rumanía, que se han saltado las últimas galas. No solo eso, sino que, además, ya se ha dejado caer que quizá Kazajistán o Canadá, al igual que Australia, podrían participar. De hecho, el nuevo primer ministro del país americano, Mark Carney, lleva meses tratando de entrar y, según su ministro de Finanzas e Ingresos, se les ha llegado a proponer la participación. Lo de "Euro" es muy flexible.

De esta manera, la UER tratará de mantener los 37 países y sacar pecho en las semifinales a pesar de que pesos pesados como España no lleguen a participar. Obviamente, la audiencia de estos países (con la posible excepción de Canadá) no va a paliar la ausencia de los que se van: la suma de todos ellos son casi 10 millones de la audiencia total (concretamente 9.892.000 el año pasado), un buen pellizco difícil de solventar.

Israel, mientras tanto, ha opinado sobre nosotros y el resto de países que se han retirado con unas palabras que llevan a la concordia entre pueblos: "La desgracia está sobre ellos". En España, mientras tanto, ya se ha confirmado que tendremos nuestro Eurovisión particular, el Benidorm Fest, aunque esta vez el premio para el ganador no será el habitual (y por tanto, todo sea dicho, pierda bastante gracia). Y ojo, porque ahora la UER puede vender los derechos a quien los quiera, bien sea la FORTA, Telecinco o Antena 3, que podrían montar su propio Eurovisión previo pago de 350.000 euros. Quedan 26 días para acabar el año: ¿Quedará todavía alguna sorpresa en el camino?

