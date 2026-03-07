Esta película mexicana me ayudó a atravesar un momento complicado. Está en Netflix y su perfección técnica me animó a ver el cine de otra manera

Cuando estaba en la universidad, descubriendo algunas de las películas que realmente me dejarían huella en una de las épocas más complicadas que he vivido, 'Roma' de Alfonso Cuarón apareció en mi vida y me cambió un poquito. Era la primera película que veía en Netflix como tal, y recuerdo perfectamente la sensación de maravilla y emoción que me produjo con cada plano, cada gesto de los personajes y cada detalle.

De hecho, fue esta experiencia la que finalmente me convenció de suscribirme a la plataforma, que no solo ofrecía películas para pasar el rato, también historias que podían quedarse contigo, transformarte y enseñarte a mirar la vida de otra manera, con más atención. Y desde entonces, ocupa un lugar especial para mí.

Otra perspectiva del mundo

'Roma' sigue a Cleo, una trabajadora doméstica en la Ciudad de México de los años 70, mientras cuida a una familia de clase media. La película combina lo íntimo y lo cotidiano con un retrato profundo de la vida, la maternidad y las relaciones humanas. Cada gesto, cada silencio y cada interacción está cargada de significado, y Cuarón nos invita a mirar con empatía, haciendo de lo ordinario algo extraordinario.

Además, la película -que por cierto es la más cara de la historia de México hasta ahora- también destaca por su belleza técnica, un blanco y negro impecables, unos planos largos y un sonido ambiental que te sumerge en cada escena. Todo está pensado para que cada momento, por pequeño que parezca, nos haga sentir parte de esa realidad.

Más allá de lo estético, 'Roma' también tiene un poder emocional que permanece después de verla. Para mí, fue la película que demostró que Netflix podía ofrecer experiencias cinematográficas muy impactantes. Fue esa mezcla de intimidad y grandeza lo que me convenció de que valía la pena suscribirme, y todavía recuerdo la emoción de sentarme frente a la pantalla y dejarme llevar.

La actuación de Yalitza Aparicio y el detalle con el que Cuarón retrata a cada personaje hacen que 'Roma' sea una obra que cercana y honesta. Es una historia que enseña a valorar los pequeños momentos y los detalles más sutiles.

Es una película imprescindible, tanto si eres un espectador veterano o si has visto pocas películas. Una obra que, al menos a mí, me volvió a convencer de que el cine y las historias bien contadas tienen un poder transformador.

