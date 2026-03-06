25 millones de horas vistas. Esta miniserie romántica basada en hechos reales lleva 3 semanas en lo más alto de Disney plus

Con datos así no me extraña que desde Disney y FX sigan poniendo su confianza en Ryan Murphy y sus antologías. Estrenada el pasado 12 de febrero, la aún considerada como serie limitada 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette' no solo lleva tres semanas en lo más alto de Disney+, también ha batido todo un récord.

Desde Disney sacan pecho con la serie, asegurando que sus primeros cinco episodios han amasado 25 millones de horas vistas. Esto la convierte en la miniserie más vista de FX en streaming, superando por tanto a otras de la marca de Ryan Murphy como 'Grotesquerie', regresos fugaces como 'Justified: Ciudad salvaje' o joyas como 'Fosse/Verdon'.

Amor y política

Por otro lado, si nos centramos en Disney+/Hulu, podemos comprobar que 'Love Story' lleva varias semanas como número 1 de la plataforma. De hecho, en España se encuentra por delante de otra serie de Ryan Murphy, 'The Beauty' y también de la recién estrenada temporada 2 de 'Paradise'.

Partiendo del texto del libro de Elizabeth Beller, en esta ocasión quien está al frente de la serie es Connor Hines, que narra la historia de amor y tragedia entre John F. Kennedy Jr (Paul Anthony Kelly), hijo de JFK y Jacqueline Onassis y Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), una publicista de moda en auge.

Las críticas, por su parte, han sido medianamente entusiastas y han destacado el buen papel de los protagonistas, sobre todo por parte de Pidgeon, y la gran química entre ellos.

Pero no solo ha convencido a buena parte de la crítica, también 'Love Story' se ha vuelto un fenómeno en redes sociales, con los usuarios más jóvenes interesados por los protagonistas. Según TikTok, las búsquedas en torno a John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette han aumentado en un 9100 %.

