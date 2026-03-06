Nuevo escándalo en la industria del manga. Una editorial mantuvo a pedófilos trabajando, y varios mangakas han dicho que hasta aquí lo que se daba

Si creíamos que el caso de Nobuhiro Watsuki, que fue condenado por poseer tanta pornografía infantil que se creía que era un distribuidor, era único en la industria del manga... Pues vamos listos.

Estos días la editorial Shogakukan, que publica grandes obras como 'Frieren: Tras finalizar el viaje' y 'Detective Conan' está en el punto de mira por permitir que varios condenados por posesión de pornografía infantil y asalto a menores sigan trabajando con ellos.

Mientras trabajes, todo vale

Estos días han ido explotando varios frentes en Shogakukan , ya que el 27 de febrero la editorial confirmó que había suspendido la distribución del manga 'Jojin Kamen'. Resulta que su autor publicaba como Hajime Ichiro, pero en realidad se trata de Kazuaki Kurita, quien fue condenado en 2020 por violar las leyes contra pornografía infantil japonesas.

Jojin Kamen

Ya en 2016, como informan desde Grand Pinnacle Tribune, Kurita hizo grooming y asaltó sexualmente a una menor de 15 años mientras trabajaba en un instituto. Pero en 2020 además se encontró que producida y poseía material de abuso sexual a menores, por lo que se le impuso una risible multa de 300.000 yenes (unos 1.641,30 euros). En aquel momento Shogakukan suspendió su manga y citó la salud del autor como razón, pero ahora sabemos que fue debido a su arresto.

Sin embargo, la editorial volvió a contarle con el con el pseudónimo de Hajime Ichiro para escribir la historia de 'Jojin Kamen' con dibujo de Erika Tsuruyoshi. La jugada les salió de miedo, hasta que algunos fans empezaron a notar algunos patrones de escritura y se ha terminado desvelando el pastel.

En un comunicado, la editorial Shogakuka asegura que "no debería haber sido contratado" y se disculpó con la víctima, además de que aseguran que en el departamento editorial se están tomando el tema "con la máxima seriedad. Pero en el pasado el editor de Manga ONE Takuya Narita trató activamente de silenciar a la víctima de Kurita, sugiriendo un pago de 1,5 millones de yenes (8.206 euros).

Finalmente la joven decidió seguir adelante con sus demandas y en febrero de 2026 los tribunales sentenciaron a su favor, ordenando al mangaka pagar 11 millones de yenes (60 millones de euros) por daños físicos y psicológicos. Por su parte, la dibujante de 'Jojin Kamen' Eri Tsuyoshi ha lanzado su propio comunicado asegurando que no conocía el pasado de su guionista y que se ha enterado de todo cuando ha explotado en redes sociales.

Ah, pero que hay más...

Bueno, ya con esto tendríamos una situación vergonzosa y que de verdad dan ganas de empezar a quemar cosas. Pero por si fuera poco, el caso de Kurita no ha una excepción y resulta Shogakukan también estaba encubriendo entre sus filas a Tatsuya Matsuki, el autor de 'Act-Age' que fue condenado por asaltar a una menor.

Act-Age

En 2020, Matsuki fue arrestado por acercase a dos estudiantes de entre 11 y 14 años y tocarlas inapropiadamente. Este incidente causó la cancelación de 'Act-Age' en la Weekley Shonen Jump, pero en 2024 Matsuki comenzó a publicar con Shogakukan 'Seiso no Shinrishi' bajo el pseudónimo de Itsuki Yatsunami.

Según el departamento editorial, esta decisión fue para proteger a las víctimas y que tan solo unos pocos editores conocían la identidad del autor. Kaoru Yukihira, el dibujante de la serie, fue informado del pasado de Matsuki antes de empezar a a dibujar la serie con él. Los editores afirman que ya habían pasado tres años desde la suspensión legal del mangaka y que había estado yendo a terapia, con lo que su rehabilitación y sus "fuertes sentimientos de expiación" les habían convencido para ficharle.

Aún así, y con toda la que tienen encima, en la editorial también han decidido suspender temporalmente la publicación de 'Seiso no Shinrishi' mientras continúan las investigaciones. A Shogakukan se le están yendo las cosas de las manos, con los fans criticando la situación y otros muchos mangakas de la editorial cerrando filas contra ellos.

No se puede consentir

La verdad es que, a pesar de lo asqueroso y turbio de la situación, da gusto ver que la respuesta del público y otros autores está siendo tan tajante para condenarla. Específicamente porque muchos autores de la casa no se lo están pensando para criticar fuertemente a la editorial.

"No puedo formar equipo con gente que no puede condenar claramente el abuso sexual contra menores", ha dicho ONE, el creador de 'One-Punch Man', como reportan desde AnimeHunch. "Esperaro que aquellos directamente involucrados revelen las circunstancias".

Además de criticar la situación en público, muchos autores han comenzado a pausar sus series o directamente pedir que se retiren de Manga ONE, la aplicación online de Shogakukan. Ya se han unido a la protesta Ryuhei Tamura, autor de 'Cosmos', Eno Sumi, autor de 'After God', Chihiro Komori, Kaeru Miho y más. Sankaku Head incluso ha declarado el incidente "absolutamente imperdonable".

"Espero fuertemente que haya una respuesta sincera y apropiada para las víctimas", ha dicho Ryuhei Tamura. Sumito Owara, la autora de 'Keep Your Hands Off Eizouken!' también ha declarado que "Han tenido una respuesta completamente inapropiada contra la víctima, quien quería que salieran a la luz los detalles del incidente".

Aunque no han cortado del todo sus lazos con la editorial, Rumiko Takahashi también han retirado sus obras ('Ranma 1/2', 'Inuyasha', 'Mao') de la aplicación, y lo mismo pasa con los autores de 'Frieren', Tsukasa Abe y Kanehito Yamada. Así que ya tenemos varios pesos pesados de la industria movilizándose muy activamente para condenar la situación.

Por lo menos es un rayito de esperanza ver este rechazo tan firme. Que, viendo que a Watsuki se le sigue tratando entre paños y celebrándole constantemente en la editorial Shueisha, por lo menos parece que Japón va cambiando aunque sea a pasitos pequeños.

