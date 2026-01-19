La temporada 2 de 'Frieren' es un precioso regreso que sigue pecando de contemplativo. Aún así, creo que es uno de los mejores animes que veremos este año

Arrancó con muy bien pie a finales de 2023 y 'Frieren: Beyond Journey's End' pronto se ha convertido en uno de los mejores animes recientes, además de una de las tres grandes series que han revivido el género de la fantasía clásica.

Tras una fascinante primera temporada que pudimos seguir en Crunchyroll, nos hemos tirado dos años esperando la siguiente etapa de la aventura. Y, lo cierto es que 'Frieren' ha regresado por todo lo alto y en su línea... Lo que tiene sus cosas buenas, y sus cosas malas.

Hora de seguir nuestro camino

La primera temporada nos presentó a Frieren, una maga elfa milenaria que hace décadas derrotó al Rey Demonio junto con sus compañeros de aventuras. Sus antiguos camaradas han ido muriendo y ahora viaja con un nuevo grupo reviviendo el camino hacia el norte que realizó en su día. Así, rememorando sus aventuras pasadas, Frieren continúa aprendiendo a descubrir el nuevo mundo humano y a entender y apreciar mejor las aventuras que vivió en el pasado.

La segunda temporada de 'Frieren' retoma el hilo justo donde nos dejó la primera, tras los exámenes de mago de primer nivel. Y ahora que Fern es una maga hecha y derecha (con diploma y todo), el grupo puede continuar su camino hacia el norte sin problema para proseguir su viaje.

Si esperábamos un capítulo muy cargado de emociones y acción, en la línea de 'Jujutsu Kaisen' o 'Sentenced To Be a Hero', vamos a seguir escaldados porque 'Frieren' se mantiene fiel a sus principios. Es un regreso muy calmado y de puesta a punto, con Frieren, Fern y Stark retomando su camino y centrándose más en el día a día de un aventurero con sus acampadas y problemas cotidianos que en grandes batallas.

Aún así, Stark tiene sus momentos para lucirse, que el pobre había sido el gran olvidado durante el arco anterior y demuestra que siempre viene bien un guerrero a mano para cuando las magas quedan fuera de combate. Especialmente porque el grupillo se encuentra en una situación en la que los poderes de mágicos de Frieren y Fern quedan anulados, así que el que salgan con vida depende completamente de Stark.

La lección queda bien aprendida, y es que sin la confianza en el resto de miembros un buen equipo de aventureros no puede ir a ningún lado. También para los protagonistas, este ha sido un capítulo para retomar el contacto con la aventura, pero que también demuestra por qué 'Frieren' puede ser un anime complicado para muchos fans.

Aunque tiene sus ciertos momentos de acción, especialmente con un pequeño flashback que demuestra cómo era el grupo de Himmel en su "prime", 'Frieren' sigue siendo un anime tremendamente contemplativo y pausado. Este primer capítulo incluso puede ser insulso y dar la sensación de que no ha ocurrido nada, pero este tono más relajado es precisamente lo que muchos venimos buscando en la serie.

'Frieren' sigue siendo una preciosidad de ver, reflejando perfectamente la atmósfera de cada situación y presumiendo de animación incluso en los momentos pausados y sin acción. Cada escenario por el que nos aventuramos por el grupo está lleno de magia, y 'Frieren' sigue sabiendo manejar de miedo el contraste entre comedia, aventura y nostalgia.

Sí, el anime se puede hacer un poco pesado, especialmente cuando sigue tirando de flashbacks emocionales con recuerdos fugaces que parecen no llevar a nada. Pero si sabemos a lo que venimos, 'Frieren' continúa siendo una joya única en su especie y uno de los animes más especiales que tenemos por delante este año. Yo, por lo menos, tengo muchísimas ganas de ver cómo continúa el viaje hacia el norte y ya tengo asumido que va ser una cita imprescindible cada semana.

