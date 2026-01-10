Cuando el peor destino del mundo es convertirte en héroe. Este torbellino de fantasía oscura se acaba de estrenar y ya se postula como uno de los mejores animes del año

Vamos poquito a poco despertando con la temporada de invierno de anime 2026 y esta semana ya han ido despegando muchas de las nuevas series de estreno. Aunque sin duda la que tendremos que tener en el radar a lo largo de este trimestre es 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku'), un nuevo anime de fantasía que ha arrancado por todo lo alto.

Una condena infinita

Este enero viene acompañado por algunos regresos esperadísimos como 'Jujutsu Kaisen'o 'Frieren: Beyond Journey's End'. Pero ojo, que 2026 ha empezado pisando fuerte con animes de estreno y 'Sentenced To Be a Hero' tiene potencial para ser uno de los animes más potentes que veremos a lo largo del año.

Se trata de un anime de fantasía oscura, con unas buenas dosis de acción y que tampoco tiene miedo de ponerse explícito en las escenas más violentas. 'Sentenced To Be a Hero' sigue a Xylo y Dotta, dos guerreros que se enfrentan a unos demonios monstruosos en una condena infinita, aunque pronto descubrimos que el panorama es peor de lo que esperábamos.

Ambos son héroes, un destino reservado a los peores criminales y que no acaba incluso tras la muerte, ya que pueden ser revividos para combatir eternamente a costa de sus propios cuerpos y recuerdos. Los héroes son considerados escoria y carne de cañón para mantener a raya a los demonios, pero sus destinos dan un giro completo cuando encuentran un extraño ataúd en el que descansa una diosa.

'Sentenced To Be a Hero' ha arrancado con un capítulo especial de casi una hora de duración, lo que resulta la introducción perfecta para meternos en este mundo de fantasía. Es un inicio muy rápido y ágil, ya directamente metidos en el campo de batalla y con el tiempo justo para introducciones y exposición... Aunque hay que decir que también se guarda un giro de tuerca tremendo hacia su tramo final en el que se descubre parte del pasado de uno de sus protagonistas y nos deja con un gancho ideal para el futuro de la serie.

Si nos gustan los animes de fantasía con mucho movimiento, es una apuesta segura. Sí que es cierto que cae en ciertos tropos del género, o incluso de historias como 'Outlaw Star' con arquetipos similares, con lo que ciertos giros se pueden oler desde lejos, pero no significa que no sea un camino muy disfrutable.

Aunque la mayor baza de 'Sentenced To Be a Hero' es su increíble animación, que ya ha conseguido que el anime se convierta en un fenómeno viral. Su primer episodio nos ha dejado una animación espectacular, con un acabado muy cuidado que sabe integrar perfectamente la animación tradicional con modelos CGI.

Studio Kai se ha lucido del todo con el acabado visual, combinando técnicas muy diferentes que dan muchísima expresividad a los personajes. Y en especial en las escenas de acción, en los que incluso los escenarios se mueven a todo tren para dar más frenetismo a los combates.

Ya con su primer episodio se ha posicionado como una de las series mejor valoradas de Crunchyroll con una puntuación casi perfecta. Ahora solo queda ver si Xylo y su diosa pueden mantener el ritmo frente a la horda de demonios y un ejército de fans que ya han fijado el listón muy alto. Toca cruzar los dedos para que el buen nivel continúe y no tengamos un tremendo batacazo tras un primer capítulo excepcional.

