Ni 'Jujutsu Kaisen' ni 'Frieren'. Este nuevo anime de fantasía ya ha arrasado en Crunchyroll con una puntuación casi perfecta

Todavía no ha arrancado de lleno la temporada de anime de invierno 2026, porque para ser justos todavía quedan muchas series por estrenarse, pero ya tenemos una novedad que ha arrancado por la puerta grande.

Se trata de 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku'), un nuevo anime de fantasía oscura que ya está entre lo más visto de Crunchyroll.

Sentenciados a petarlo

El primer episodio de 'Sentenced To Be A Hero' se estrenó el 3 de enero y rápidamente se ha vuelto un fenómeno viral por una historia con muchísimo gancho y una calidad visual que ya ha dejado alucinados a los fans. Es lo nuevo de Studio Kai, que a pesar de ser un estudio relativamente joven ha venido cogiendo fuerza en los últimos años y se han lucido de lo lindo con su nuevo anime de fantasía.

En una temporada de anime muy cargada con el regreso de grandes series como 'Jujutsu Kaisen', 'Frieren: Beyond Journey's End', o 'Hell's Paradise', 'Sentenced To Be A Hero' se ha posicionado rápidamente como uno de los mejores animes que veremos este trimestre. Y es que su primer capítulo ya ha sido un bombazo y se ha estrenado con una puntuación casi perfecta.

En el momento de escribir este artículo, 'Sentenced To Be A Hero' cuenta con una puntuación de 4,9 estrellas en Crunchyroll con 31,8 mil reviews, aunque durante los primeros días de su estreno se mantuvo con una puntuación perfecta de 5 estrellas. En IMDb su puntuación es algo más baja, pero aún así cuenta con 9,3 estrellas sobre 10 y más de 1,5 mil reviews.

Si nos pica la curiosidad, 'Sentenced To Be A Hero' sigue a Xylo, quien fue sentenciados a convertirse en héroe. En este mundo este es el peor de los destinos y los héroes son considerados la peor calaña de la sociedad, con una sentencia eterna que no termina incluso tras la muerte y que consiste en un servicio militar infinito para detener a los monstruos que tratan de invadir el reino.

