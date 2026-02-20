'Cumbres borrascosas' ha sido acusada de ser excesiva, pero a mí me ha dejado fría. Creo que debería haber ido más lejos y ser más retorcida

La nueva versión de 'Cumbres borrascosas' dirigida por Emerald Fennell no es exactamente una adaptación del clásico de Emily Brontë, sino una relectura provocadora que toma la tensión romántica del original y la convierte en un melodrama abiertamente erótico.

La novela de 1847, con decenas de versiones en cine y televisión, siempre ha sido recordada por la intensidad atormentada entre Cathy y Heathcliff. Pero aquí esa frustración emocional se transforma en deseo explícito y pulsión desbordada. Fennell imagina lo que muchos lectores creen que ocurre entre líneas y lo lleva al primer plano: un vínculo marcado menos por la represión y más por la lujuria. Y el resultado es una película estilizada, excesiva y deliberadamente provocadora que abandona la contención romántica para explorar los peligros -y el placer- del vicio.

Mejor desviarte hasta el final

La Cathy de Margot Robbie es casi una figura hechizada, una mujer que rechaza a Heathcliff con una mezcla de despecho y manipulación. Y, por su parte, el Heathcliff de Jacob Elordi desprende una energía animal imposible de disimular. La tensión entre ambos no se sugiere: es frontal, física y constante.

Aquí, Fennell rompe pronto con la narrativa de Brontë y permite que la relación se consuma repetidamente, desplazando el foco del romance frustrado hacia una historia sobre los excesos del deseo. La angustia romántica cede ante el espectáculo de la pasión.

Hacia el final, Cathy -casada con Edgar Linton (Shazad Latif)- cuestiona el rumbo de su aventura. Y Heathcliff propone, casi en broma, asesinar a Edgar para heredar su fortuna. Nada de esto ocurre en la novela, pero la película ya ha tomado suficiente distancia como para que la idea no resulte del todo inverosímil.

Por otro lado, visualmente, la directora apuesta por una estética exagerada y sensual y la imaginería sexual invade encuadres y escenarios, subrayando que aquí importa más la provocación que la fidelidad literaria.

Sin embargo, me pareció realmente frustrante que la película parezca detenerse justo antes del abismo. Coquetea con el melodrama criminal, incluso con el horror, pero finalmente regresa al terreno de la tragedia clásica. Después de alejarse tanto del espíritu de Brontë, me quedé con la sensación de que pudo haber ido todavía más lejos y convertirse en algo completamente nuevo, más retorcido y, quizá, más memorable. Pensaba que ya que se alejaba tanto del material original, merecería la pena, pero me ha dejado con ganas de más.

