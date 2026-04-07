El final de 'Fire Force' abre la puerta a que 'Soul Eater' tenga su propio "Brotherhood" con el anime que los fans llevan años deseando

Aunque el anime de 'Fire Force' parecía haberse estancado, ha pillado un ritmo tremendo en el último año y tras una última tanda de capítulos ha llegado por fin a su final. El anime de fantasía con bomberos que se enfrenta a demonios nos ha hecho pasarlo mal, pero también ha dejado con un rayito de esperanza a los fans de Atsushi Okubo con la posibilidad de un remake para 'Soul Eater'.

¡Atención! ¡Este artículo contiene spoilers sobre el final de la temporada 3 de 'Fire Force'!

Todo está conectado

En 'Fire Force' se ha dejado ver alguna que otra referencia a 'Soul Eater', pero por si aún quedaban dudas en el final del capítulo 25 de la tercera temporada nos dejan bien claro que ambas series se ambientan en el mismo universo. Y, lo que es más importante, que 'Fire Force' siempre funcionó como una suerte de precuela para anticipar la creación del mundo de 'Soul Eater', que se desarrollaría en un futuro más o menos lejano.

En las secuencias finales del anime nos vamos a un salto temporal de 25 años, con Shinra Kusakabe actuando como comandante de la Fuerza de Héroes Mundiales. Y es aquí cuando se confirma que la Muerte creó a Death the Kid inspirándose en Shinra y sus hazañas como creador de este nuevo mundo.

Para dejárnoslo más masticadito, también se pueden ver algunos cameos muy breves de personajes de 'Soul Eater' como niños, como a Soul Evans o a Maka Albarn leyendo la historia de Shinra con sus padres. De hecho, en el capítulo 24 de 'Fire Force' se confirmó que la espada de Arthur Boyle se trata de la Excalibur de 'Soul Eater', y se la puede ver al final del anime, dejando clara la profunda conexión entre ambas historias.

Toda esta secuencia vino acompañada del tema "Next is Soul World', que sirvió en su momento como el tercer ending de 'Soul Eater', y concluyó con un prometedor mensaje que promete llevarnos a Soul World. Así que, obviamente, a los fans les han saltado las alarmas por todas partes.

'Soul Eater' tuvo un anime realizado por Bones, el estudio de 'Boku no Hero Academia', que se emitió entre 2008 y 2009 y concluyó con 51 episodios. Por desgracia, para entonces aún Okubo no había terminado el manga, por lo que el anime tuvo que tirar por su lado y crear su propia historia y su propio final.

Desde entonces, los fans de 'Soul Eater' vienen deseando que se le de el mismo tratamiento que a 'Fullmetal Alchemist: Brotherhood', un remake fiel al material original, y la verdad es que parece que todas las piezas se han alineado y es el momento perfecto. El mayor problema que podríamos tener sería por los derechos de 'Soul Eater', ya que Bones se encargó del anime original y 'Fire Force' ha corrido a cuenta de David Production... Pero no sería la primera vez que una IP cambia de manos, y más tantos años después de la emisión.

Ahora nos queda esperar y ver si el hype por 'Fire Force' deja la puerta definitivamente abierta a 'Soul Eater' con la adaptación a anime que venimos deseando desde hace ya 17 años.

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