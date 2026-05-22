La secuela de 'Michael' ya está en desarrollo y las primeras pistas sobre su contenido apuntan a que, esta vez sí, habrá polémica

A fecha de hoy, 'Michael' continúa su ascenso imparable para convertirse en una de las primeras cintas milmillonarias del año. Por el momento, 'Super Mario Galaxy', con 968 millones de dólares en el bolsillo, parece tener todas las de ganar en esta carrera, pero gracias a los 715 millones de dólares que ya ha cosechado en todo el mundo, el biopic musical de Antoine Fuqua tiene la secuela prácticamente asegurada.

La secuela inevitable

Esto es, al menos, lo que extraemos de las declaraciones de Adam Fogelson, mandamás de la división cinematográfica de Lionsgate, quien ha confirmado a los inversores de la compañía que la continuación está en sus primeras fases de desarrollo, pero que las conversaciones con todos los miembros implicados en la producción están yendo "excepcionalmente bien", dando a su vez algunas pistas sobre lo que podemos esperar de la película.

Todas las conversaciones que hemos estado manteniendo con todas las partes implicadas siguen yendo excepcionalmente bien, y diría que hay una tonelada de historia de Michael Jackson increíblemente entretenida, y gran parte de las piezas más grandes y populares de su catálogo musical que no se tocaron en la primera película.

Podemos ir hacia adelante y hacia atrás al contar esta historia. Hay muchos otros acontecimientos que sucedieron, incluso en el marco temporal de la película original, que no se abordaron. Así que estamos muy, muy seguros de que tenemos una película tremendamente entretenida que atraerá una vez más a una audiencia global a medida que las piezas encajen.

Por su parte, Jon Feltheimer, director ejecutivo de Lionsgate, ha explicado que el material descartado de la primera 'Michael' que cubría algunos de los aspectos más controvertidos de la vida del artista protagonista, será reutilizado, y dará forma a un 25 % o un 30 % de la segunda parte.

Creemos que hay mucha más historia que contar y mucha más música que compartir. [Tenemos] entre el 25 % y el 30 % de una segunda película ya filmada de la actividad de producción anterior, por lo que obviamente eso tendrá algún beneficio al final. Pero nos aseguraremos de hacer una película grande y satisfactoria para una audiencia global una vez más, así que no quisiera cuantificar exactamente cómo se va a ver eso. Pero, sin duda, ese 25% o 30% será material importante.

Veremos si la familia Jackson termina dando su visto bueno o si, por el contrario, 'Michael 2' volverá a estar protagonizada por una especie de mártir pluscoamperfecto sin una sola imperfección.

Vía | DarkHorizons



