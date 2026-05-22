Un ganador del Óscar regresó sin hacer ruido para contar una bella historia familiar en Taiwán. La película es bonita y la puedes ver en streaming

Convertirse en un autor aclamado y de éxito como director es una interesante baza a jugar para ayudar a otras voces más marginadas a tener una oportunidad que se acerque a la que tuvieron. El sistema no funciona igual para todos, y a veces la mejor manera de aprovechar un Premio Oscar es ayudar a que sean posibles películas como ‘La chiza zurda’ (’Left-Handed Girl’).

A mano abierta

Al calor de su triunfo con ‘Anora’, el cineasta Sean Baker regresó como co-guionista y productor para facilitar el regreso como directora de Shih-Ching Tsou, con quien hizo ‘Take Out’ en 2004 y ha producido muchas de sus películas. Dos décadas después nos llevan por Taiwan en una emotiva historia familiar que se puede ver en streaming a través de Filmin.

Años después de estar viviendo en el campo alejadas de la familia en la ciudad, una madre soltera se mudará junto a sus dos hijas a Taipei para intentar sacar adelante una vida trabajando en el mercado nocturno. Una nueva realidad que cruzará de nuevo a tres generaciones unidas por la sangre, aunque distanciadas culturalmente.

Con esos mimbres, Tsou indaga en los desequilibrios de percepciones en el seno familiar y cómo las relaciones son complejas e incluso represivas incluso aunque esa actitud sea contraproducente en un contexto actual, donde hay que sobrevivir a toda costa. Muchas cosas intricadas, aunque decide abordarlas con desarmante sencillez.

Hay cierta hibridación en el tono que la directora escoge para la historia, que vuelve a poner luz en las vidas en la pobreza o colindante a ella con la ternura que caracteriza su cine y el de Baker. Podríamos ver perfectamente lo que se cuenta en un melodrama asiático de Hirokazu Koreeda, que asoma puntualmente en el enfoque, pero hay también muchas formas sacadas directamente del indie estadounidense más militante.

Tsou es capaz de entender en mayor profundidad las vidas que trata de retratar, aunque su pericia y personalidad no emergen lo bastante para darle más vuelo que le permita trascender un poco más. ‘La chica zurda’ es bonita a pesar de las circunstancias, aunque a veces podría ser un poco más, pero tal y como existe es merecedora de ser vista.

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