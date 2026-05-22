73 millones de multa. El culebrón 'Pasapalabra' suma y sigue y Mediaset debe pagar por la emisión ilícita del concurso

Con la P: concurso que se ha vuelto un dolor de cabeza extraordinario para las televisiones privadas españolas. Si tu respuesta ha sido 'Pasapalabra', enhorabuena, has ganado. Si parecía que la sentencia en torno al rosco del famoso concurso era algo puntual, ahora tenemos otra sentencia de otro caso distinto.

En lo que Mediaset está viendo cómo explotar la sección más icónica del concurso, después de que el tribunal Supremo condenase a Atresmedia a no emitirlo, ahora tenemos otra sentencia condenatoria. Esta vez es a Mediaset por su emisión ilícita de 'Pasapalabra' entre 2012 y 2019.

P de pasta gansa

Según informa El confidencial, el tribunal provincial de Madrid ha elevado a 73,2 millones de euros la indemnización que el grupo audiovisual español deberá pagar a la británica ITV por la emisión del concurso entre los años citados. Una cantidad bastante superior a los 15 de 2017 y a los 44,3 del pasado año.

Como se suele decir, «de aquellos polvos vienen estos lodos». Hace tan solo unas horas repasábamos someramente la cronología del concurso y veíamos cómo en el país de 'El lazarillo del Tormes' las triquiñuelas siguen estando a la orden del día y lo que hizo Mediaset con 'Pasapalabra' es una muestra de ello.

Recordemos que, tras su paso por Antena 3, Telecinco empezó a emitir el concurso. Sin embargo, después de un acuerdo inicial con ITV, creadora del concurso ('The Alphabet Game'), a partir de 2010 se decidió dejar de pagar la licencia porque la prueba estrella, el Rosco (que ya provenía de la 'Passaparola' italiana), no era propiedad suya sino de la empresa neerlandesa MC&F.

Se iniciaba así una serie de disputas legales que llevan más de quince años en marcha y que provocó tanto el que se cancelase 'Pasapalabra' en Telecinco como el que Antena 3 no pueda emitir ya 'El rosco'. Como dije entonces, habrá que ver si en algún momento se llega a un acuerdo entre todas las partes, pero es cierto que 'Pasapalabra' sin El rosco es como 'Cifras y letras' sin las cifras.

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