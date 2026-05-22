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'Neon Genesis Evangelion' hoy es uno de los mejores animes de la historia, pero cuando se estrenó casi lleva a su creador al suicidio: "Pensé en tirarme desde la azotea"

Las reacciones de los fans hacia 'Evangelion' no fueron todas positivas

Shinji
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Mariló Delgado

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En 2025 se cumplieron treinta añazos desde el estreno del anime original de 'Neon Genesis Evangelion'. La obra de Hideaki Anno marcó un antes y un después para el medio, y además fue la responsable de introducir a toda una generación al anime a nivel internacional. 

Después vendría una franquicia monumental con cuatro películas, mangas, videojuegos e incluso ya tiene en marcha un nuevo anime. Pero en su momento, no todos los fans japoneses fueron tan receptivos respecto a 'Evangelion'. 

La seguridad de una pantalla

Aunque hoy en día 'Neon Genesis Evangelion' está considerado como uno de los mejores animes de la historia, en su momento causó una gran polémica en Japón. Si bien las redes sociales no existían de la misma manera que ahora, sí que había cierto movimiento en internet y los fans japoneses se cebaron de lo listo con el anime de Hideaki Anno.

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El propio creador de 'Evangelion' lo explicó en una entrevista con NHK, en la que recordaba que por aquella época sufría depresión y muchos de los comentarios negativos que leyó en aquel momento casi le empujaron al suicidio.

"Intento esforzarme por la sociedad y la gente que ama el anime, pero hubo un hilo en un foro de internet sobre cómo matar a Hideaki Anno", recordaba el director. "Escribían sobre las mejores maneras de matarme, diciendo que podrían hacerlo así o asá. Cuando vi eso deje de preocuparme por todo, incluso por el anime... Ya había tenido suficiente. Una vez pensé en lanzarme delante de un coche, otra vez pensé en tirarme desde la azotea del estudio."
Evangelion

Parece que eso de que mucha gente se siente muy segura escribiendo las barbaridades más horribles y tóxicas en internet tras un avatar y un pseudónimo viene de lejos. Y, en muchos casos, no son conscientes de que los creadores a los que despellejan terminan leyendo ese tipo de comentarios y el efecto que puede tener en ellos.

En el caso de Anno, el director ha confesado que reflexionó mucho sobre acabar con su vida, y que llegó a considerar que "Morir me daba igual, de verdad, pero no me gustaba la idea de sufrir dolor antes de morir". Desde entonces, Anno confirma que se ha recuperado de sus problemas de salud mental, aunque por desgracia sus advertencias sobre los comentarios que pululan en internet siguen siendo demasiado vigentes.

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