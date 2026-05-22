El último programa de Stephen Colbert pone punto y final a una era de la televisión americana, y nadie sabe lo que va a pasar ahora

Mientras en España le estamos dando vueltas al Rosco de 'Pasapalabra' y a qué pasará ahora que Antena 3 se ha quedado sin una de sus grandes bazas, en Estados Unidos tienen sus ojos puestos en otra parte muy distinta de la televisión: los late night. Concretamente, en el 'Late Show' de Stephen Colbert, que, tras la polémica al anunciar su último año por causas claramente políticas, ha llegado a su inevitable final. Y no solo marca el adiós a un presentador o un programa, sino a un estilo y una era.

Hello, goodbye

A lo largo del último año, Colbert se ha dedicado, básicamente, a despedirse. Han sido 11 años de 'Late Show' a los que hay que sumar los 9 de 'The Colbert Report': es una presencia clave de la televisión americana cuyo adiós marca un antes y un después. Especialmente porque, aunque CBS afirma que lo ha cancelado por sus altos costes de producción y la bajada de ingresos publicitarios, lo cierto es que todo apunta a que en Paramount han intentado ganarse el beneplácito de Donald Trump. Y con el 'Late Show' no iba a ser.

En su última semana la vieja guardia se pasó por el programa, con un especial en el que aparecieron John Oliver, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon y Seth Meyers, que por un lado defendían a su compañero y por otro parecían representar el declive del formato late night: cada vez quedan menos, y los que lo hacen están en peligro de que recibir un toque desde arriba si sus chistes se pasan de la raya. Colbert ha dedicado todo un año a hablar sobre la libertad de expresión, y en su último programa, quizá ya sin nada más que decir, ha apagado las luces del teatro junto a su invitado, Paul McCartney.

Eso sí, en el plató también estaban Bryan Cranston, Paul Rudd, Ryan Reynolds, Tim Meadows, Neil DeGrasse Tyson, los cómicos mencionados antes, Elijah Wood y Tig Notaro, en una noche plagada de estrellas. Nadie se lo quería perder, especialmente sabiendo que ningún otro presentador tomará las riendas del 'Late Show' y simplemente desaparecerá tras 33 años en antena. Es el inicio del fin para un género, pero también una muesca de la resistencia televisiva. A Colbert le irá bien, y ya está preparando su película de 'El Señor de los Anillos' (sí, como suena). El resto de presentadores de late night, visto lo visto, deberían poner sus barbas a remojar.

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