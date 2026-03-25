Peter Jackson anuncia la primera secuela de 'El señor de los anillos'. La nueva película cuenta además con un guionista totalmente inesperado

Peter Jackson acaba de anunciar la puesta en marcha de una nueva película de 'El señor de los anillos' que contará con un guionista totalmente inesperado: El presentador y cómico Stephen Colbert se une a la Tierra Media con esta libre adaptación del octavo capítulo de 'La comunidad del anillo'.

Todos los detalles sobre la nueva película de 'El señor de los anillos'

Titulada de forma provisional 'El señor de los anillos: Shadow of the Past', este nuevo largometraje toma como base el capítulo 'Niebla en las Quebradas de los Túmulos'. La historia del mismo gira alrededor de cómo los hobbits quedan atrapados por un espectro de los túmulos en una niebla sobrenatural. La película servirá además para recuperar a Tom Bombadil, un personaje que Jackson omitió por un buen motivo de la trilogía estrenada entre 2001 y 2003.

La excusa para hacer ahora esta película es situar la acción 14 años después de la muerte de Frodo para ver cómo Sam, Merry y Pippin emprenden un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura. En paralelo, la hija de Sam, Elanor, ha descubierto un secreto largamente oculto y está decidida a averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse incluso antes de empezar.

Colbert se encargará de escribir la película junto a Philippa Boyens y Peter McGee, una oportunidad que no piensa desaprovechar, pues ha afirmado lo siguiente en un vídeo que ha grabado junto a Jackson para anunciar el proyecto:

Sabeís lo que significan para mí los libros y sus películas, pero lo que me encontré leyendo una y otra vez fueron los seis primeros capítulos de 'La Comunidad del Anillo' que ustedes nunca adaptaron a la primera película en su momento.

Recordemos que 'The Late Show with Stephen Colbert', el programa de entrevistas de Colbert, llegará a su final con su actual temporada tras ser cancelado por Paramount, una decisión que suscitó mucha polémica en su momento.

Por el momento se desconoce quién dirigirá esta nueva película de 'El señor de los anillos', pues Jackson por ahora solamente está implicado como productor. De hecho, lo más probable es que no se ponga tras las cámaras, pues ya en 'The Hunt for Gollum' ha dejado esa responsabilidad en manos de Andy Serkis.

En Espinof | En qué orden ver la saga 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit' si te quieres montar un maratón definitivo en la Tierra Media

En Espinof | Por qué Peter Jackson cambió el final de 'El señor de los anillos', mejorando el original escrito por J.R.R. Tolkien en su mítica novela