'El diablo viste de Prada 2' recupera uno de las prendas más icónicas de Anne Hathaway en la película original, aunque le da un nuevo propósito: "Era su suplente"

Como no podía ser de otra manera, 'El diablo viste de Prada 2' (The Devil Wears Prada 2) ha llegado tirando de nostalgia y referencias a la primera película. La película de 2006 es icónica por sí misma, con su mordaz crítica al mundo de la moda, y aunque la secuela ha perdido parte de su garra eso no le ha impedido convertirse en un éxito monumental en la taquilla.

Regresan Meryl Streep, Anne Hathway, Stanley Tucci, Emily Blunt... y también el jersey azul cerúleo que se con los años se ha vuelto uno de los grandes iconos de 'El diablo viste de Prada'.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre el final de 'El diablo viste de Prada 2'

Todas las modas vuelven

El rapapolvo que echa Miranda a Andy en la primera película sobre su ignorancia del mundillo es una de las mejores escenas de la original. Uno de los momentos más punzantes de Streep en la película, en el que humilla al personaje de Hathaway por su actitud y su gusto vistiendo, explicando que el jersey azul cerúleo que lleva no es su propia elección, sino que ha sido decidido por las altas esferas de la moda aunque ella no tenga ni idea.

El azul cerúleo se ha convertido en uno de los nuevos iconos visuales de la secuela, y aparece tanto en la decoración como el vestuario de Hathaway. Pero de hecho, el mismo jersey regresa de manera inesperada en la última escena de 'El diablo viste de Prada 2' y su homenaje a 'Armas de mujer'.

Aunque vuelve con algunos cambios. Ahora es chaleco, y tiene un cuello diferente, que la propia Anne Hathaway decidió cortar para darle un aspecto un poco diferente y "modernizado".

"Lo primero que hice fue llamar para ver si todavía existía. Necesitábamos verlo de nuevo, y me encanta que es lo último que se ve. Cierra el círculo", explicó Molly Rogers, la diseñadora de vestuario en una entrevista reciente. "Annie nos dio un susto de muerte en el vestuario. ¡Cogió unas tijeras y zas, zas zas! Le cortó las mangas"

Según Rogers, siempre tuvo en mente darle una vuelta al jersey para la nueva película, para dar la sensación de que se había usado durante todos esos años y que había pasado por momentos difíciles. Aunque la decisión de Hathaway de pegarle unos cortes tenía mucho sentido para su personaje: "Lleva mucha de hombre de manera femenina, este era un buen sitio para poner un chaleco".

Aunque, por desgracia, parece que el jersey no es exactamente el mismo que llevó Hathaway en la película original, sino un duplicado. "Era un suplente del jersey original", afirma David Frankel, el director de la película.

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