El plano final de 'El Diablo Viste de Prada 2' es el mismo que el de una de sus películas de referencia, pero va más allá. "¿Va a aguantar esto?"

Ha pasado ya una semana desde el estreno de 'El Diablo Viste de Prada 2' y ya podemos considerarla un éxito rotundo porque, básicamente, sin cumplir aún su segundo fin de semana ya ha dado beneficios con sus 239 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ha ayudado, claro, que para ser una secuela tardía, tenga realmente algo que contar sobre el periodismo actual y se atreva a evolucionar a sus personajes. Y, claro, no podía terminar sin un homenaje a una de las películas más recordadas de Melanie Griffith.

Por supuesto, a partir de aquí habrá spoilers del final de 'El Diablo Viste de Prada 2'. ¿En un post sobre el final? Qué original.

Trabajando duro

Cuando todo ha terminado y Miranda consigue seguir trabajando en Runway junto a Andy, vemos un plano de las oficinas desde fuera, donde vemos a trabajar a nuestras dos protagonistas y a Nigel. Cada uno a lo suyo, pero juntos en el mismo proyecto. Obviamente, es un guiño al final de 'Armas de mujer', la película de 1988 en la que nos despedíamos de Melanie Griffith desde fuera de su oficina, donde estaba hablando por el teléfono, hasta terminar en un gran plano general de Nueva York, Torres Gemelas incluidas. No es casual, claro.

Meryl Streep lo confesó en Entertainment Weekly, de hecho: "Para mí, ese plano, sí, es un guiño a 'Armas de mujer', pero cuando la cámara se aleja de la ciudad y ves a esas tres personitas, eso se repite en cada edificio. Todo el mundo está viviendo el mismo tipo de suspensión en el tiempo. Son como insectos en una vitrina. ¿Van a aguantar? ¿Va a durar esto?".

La propia actriz es consciente de que el forzado arreglo que la película deja caer en sus últimos minutos es bastante fortuito, pero en realidad sirve para dejar a sus personajes aún más en la cuerda floja: "La pequeña solución que encuentran al final de la película es precaria. Es fantástico, es como si un deus ex machina llegara del espacio exterior, esa solución que encuentran. Pero, ¿va a durar?". Anne Hathaway, por lo menos, tiene una visión algo más positiva de ese final.

Al final de la primera película, Andy tira el teléfono en la fuente y se marcha a seguir su propio camino. En esta, entiende que quiere formar parte de un equipo. Creo que nos muestra que los tres son fuertes juntos y que, aunque obviamente hay una jefa al frente del imperio, no hay estrellas cuando se trata de hacer el trabajo. Como persona que vive en el mundo actual, tratando de encontrarle sentido a todo este caos, me sentí aliviada y esperanzada. ¡Míralas! ¡Siguen en ello! Yo también debería seguir adelante.

David Frankel, su director, ha confirmado que "el último plano es un guiño a 'Armas de mujer', pero Aline y yo queríamos comunicar la idea universal de que estos tres personajes formaban parte del paisaje y podrían ser cualquier persona". Al final, ¿quién no roba un par de Armanis del trabajo para una fiesta en París de vez en cuando?

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