11 años después, 'Proyecto Salvación' destroza el récord en taquilla de una de las grandes películas de Ridley Scott

Desde que se estrenó la fantástica 'Proyecto Salvación', fueron muchas las voces que se alzaron definiéndola como una suerte de prima hermana de 'Interstellar'. A día de hoy, sigo sin ver el parecido con el largometraje de Christopher Nolan, siendo mucho más evidente —y obvio, teniendo en cuenta el autor del material original en el que se basa—, su estrecha conexión con la no menos reivindicable 'Marte' de Ridley Scott.

Un pastón estelar

Pues bien, once años después del estreno de la aventura espacial protagonizada por Matt Damon, 'The Martian' acaba de ser destronada como la adaptación de una novela de Peter Weir más taquillera de la historia ya que, según puede verse en BoxOfficeMojo, 'Proyecto Salvación' acaba de sumar una recaudación de 639 millones de dólares en todo el mundo, 318 de los cuales llegan directamente del box office estadounidense.

Estas cifras han convertido a la cinta de Phil Lord y Chris Miller en la quinta película que no pertenece a una franquicia o al subgénero de los superhéroes en superar la barrera de los 300 millones en el país de las barras y estrellas. Por poner algo más de contexto, en 2015, 'Marte' concluyó su paso por salas de cine con 228 millones de dólares recaudados en la taquilla de Estados Unidos que, sumados a la recaudación en el extranjero, hicieron un total de 630 millones de dólares.

Pero ojo, porque la cosa podría no quedarse aquí. A pesar de que Amazon tenga una ventana de 45 de exclusividad en salas de cine, el propio Miller confirmó recientemente que este margen de tiempo se había extendido debido al buen funcionamiento del largo en la gran pantalla, subrayando que "es una película que necesita ser vista en una pantalla grande" y "una experiencia para compartir con otros".

En un mundo repleto de largometrajes clónicos y creados a base de plantillas, de franquicias interminables y de propiedades intelectuales exprimidas hasta la saciedad, este es el tipo de noticias que a uno le alegra escribir.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las 34 mejores películas de ciencia ficción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025