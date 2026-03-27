El sindiós de las proyecciones de 'Proyecto Salvación' explicado. Cómo ver la película de Ryan Gosling sin barras negras por todas partes

Con la relación de aspecto hemos topado. Si pensabas que el estreno de 'Proyecto Salvación', el último largometraje de Chris Miller y Phil Lord, iba a estar exento de polémica y a girar exclusivamente en torno a la innumerable cantidad de elogios que está recibiendo en todo el mundo, estabas muy equivocado, porque sus peculiaridades a la hora de proyectarse están desatando no pocas críticas en nuestras queridas redes sociales.

Buzones y pilares

Pongámonos en situación y aportemos un poquito de contexto para entenderlo todo mejor. La cinta protagonizada por Ryan Gosling se ambienta en dos marcos temporales diferentes, presente y futuro, que el dúo de realizadores han decidido representar a través de dos relaciones de aspecto diferentes: el 2.00:1 —más vertical— y 2.39:1 —el ultrapanorámico de toda la vida.

¿Cuál es el problema con todo esto? Pues básicamente que, para preservar la intención artística del equipo creativo y, de paso, para facilitar la proyección en salas con pantallas ultrapanorámicas —Scope para los amigos—, 'Proyecto Salvación' se ha entregado a los cines en un contenedor FLAT, cuya relación de aspecto es de 1.85:1, que no requerirá de ajustes adicionales durante la proyección.

Traducido en cristiano para el más común de los mortales, esto significa que, quien vaya a ver el largometraje a una sala equipada con una pantalla Scope, se encontrará con una imagen con barras negras verticales en los laterales —algo conocido como pillarbox— para dar la relación de aspecto de 2.00:1, a las que se añadirán barras negras horizontales —conocidas como letterbox— durante los pasajes en 2.39:1.

Imagen vía Sala Abierta

Ahora bien, si quieres disfrutar de 'Proyecto Salvación' aprovechando la mayor superficie posible de proyección, tienes dos opciones claras. La primera de ellas es acudir a una sala de cine con una pantalla con relación de aspecto de 1.85:1, mientras que la segunda es algo más complicada, y consiste en ir a verla en una pantalla IMAX 1.43:1, que aprovechará toda la superficie de pantalla durante las escenas en el espacio.

Desde luego, la cosa está ligeramente complicada para poder ver el largometraje de marras como Phil Lord y Chris Miller quieren. No puedo esperar para ver la que se lía cuando se estrene en formato doméstico, pero de momento os dejo con la carta que los realizadores han mandado a salas de cine.

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