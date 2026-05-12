Más de 50 años después de la película original, el clásico de la ciencia ficción del creador de 'Parque Jurásico' tendrá remake en cines

Hace ya 53 años se estrenó una pequeña película de ciencia ficción que se convirtió en un título de culto. Me refiero a 'Almas de metal' ('Westworld'), uno de los pocos largometrajes dirigidos a lo largo de su carrera por Michael Crichton, mundialmente conocido por haber sido el escritor detrás de 'Parque Jurásico'. Ahora la noticia es que 'Almas de metal' tendrá una nueva versión en cines de la mano de David Koepp.

Más detalles sobre la nueva 'Westworld'

Llama la atención que 'Almas de metal' vaya a tener tan pronto una nueva versión, pues el público todavía tiene reciente 'Westworld', la adaptación televisiva a cargo de HBO que se quedó sin temporada final. Imagino que será porque Koepp, que curiosamente también se encargó de escribir en su momento el salto al cine de 'Parque Jurásico', tendrá un enfoque que lo justifique.

Por ahora, Koepp es el único nombre asociado al proyecto, pero desde Deadline apuntan que hay un gran director que está sopesando seriamente encargarse de la puesta en escena. La pena es que no ha trascendido de quién se trata, pero no deberíamos tardar demasiado en tener más noticias sobre este remake de 'Almas de metal'.

Recordemos que 'Almas de metal' ya tuvo una secuela en 1976, pero 'Mundo futuro' ('Futurewold') se quedó muy por debajo de la película original protagonizada por Yul Brynner, Richard Benjamin y James Brolin. Además, en 1980 también tuvo una serie de televisión de corta vida -apenas llegaron a hacerse 5 episodios- que continuaba la historia de la primera entrega e ignoraba los hechos narrados en 'Mundo futuro'.

Ahora habrá que esperar un poco para saber más sobre qué será lo que proponga Koepp sobre ese parque temático dedicado a gente muy pudiente en el que las cosas se complican sobremanera. Por ahora habrá que conformarse con ver 'El día de la revelación' ('Disclosure Day'), cinta en la que ha vuelto a colaborar con Steven Spielberg.

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