Casi 70 años después, esta película con Cary Grant sigue siendo uno de los romances más icónicos de todos los tiempos. Y se puede ver gratis en streaming

'Tú y yo' (1957) sigue siendo una de esas películas capaces de destrozarte incluso setenta años después de su estreno. El clásico romántico dirigido por Leo McCarey suele recordarse por su enorme carga melodramática, por la química entre Cary Grant y Deborah Kerr o por ese mítico encuentro en el Empire State Building, pero lo verdaderamente especial de la película no está ahí.

McCarey construye aquí un romance donde incluso los momentos más dolorosos están atravesados por la empatía, la ternura y una ausencia total de cinismo. Y quizá por eso me emociona tanto. Porque detrás de su apariencia de melodrama clásico hay una película llena de pequeños gestos, silencios y conversaciones cotidianas que terminan golpeando muchísimo más fuerte que cualquier gran escena lacrimógena. Y puede que también tenga algo que ver que el cine clásico me hace sentirme más cerca de mis abuelos por un ratito.

Muchos pequeños detalles

La historia comienza con un punto de partida muy sencillo: dos desconocidos se conocen durante un crucero hacia Nueva York y acaban enamorándose pese a que ambos tienen pareja. Deciden entonces reencontrarse seis meses después en la cima del Empire State Building, tiempo suficiente para reorganizar sus vidas y comprobar si lo suyo es realmente amor. Pero McCarey utiliza esa premisa romántica para construir algo mucho más melancólico, donde el peso emocional no está tanto en el gran drama como en todo aquello que los personajes callan.

Una de las claves de la película está en cómo maneja los conflictos sentimentales. Cuando el personaje de Deborah Kerr le confiesa a su prometido que ama a otra persona, la reacción de él no es de rabia ni de resentimiento, sino de comprensión. McCarey elimina cualquier tentación de convertir el romance en un enfrentamiento exagerado y apuesta por unos personajes capaces de aceptar el dolor sin dejar de amar. Esa sensibilidad es precisamente lo que hace que la película sea tan demoledora.

Además, está llena de recursos visuales brillantísimos. Uno de los más recordados ocurre cuando el Empire State Building aparece constantemente reflejado tras Deborah Kerr, persiguiéndola casi como un recordatorio obsesivo del amor que no puede quitarse de la cabeza. McCarey convierte así el edificio en una presencia emocional dentro de la escena, demostrando una puesta en escena muchísimo más compleja y elegante de lo que suele reconocerse.

Gran parte de la fuerza de 'Tú y yo' nace de detalles aparentemente mínimos: interrupciones naturales en las conversaciones, frases improvisadas o silencios cargados de significado. McCarey y el guionista Delmer Daves consiguen que cada escena parezca viva, como si los personajes estuvieran pensando y reaccionando de verdad en tiempo real. Incluso las escenas más cotidianas esconden muchas capas y una enorme complejidad narrativa bajo su aparente sencillez.

Aunque la película sea recordada como uno de los grandes romances clásicos de Hollywood, en el fondo está atravesada por una tristeza constante. McCarey filma el amor sabiendo que todo es frágil y temporal, y por eso sus películas suelen emocionar tanto. Sus personajes son conscientes del paso del tiempo, de la muerte y de la imposibilidad de controlar completamente la vida. Y precisamente ahí aparece está su fuerza: en entender que amar también significa aceptar inevitablemente el dolor.

Está disponible en RTVE Play.

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