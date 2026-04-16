Amazon retrasa el estreno de 'Proyecto Salvación' en streaming porque "es una película que hay que ver en pantalla grande"

Uno de los grandes éxitos de la temporada es 'Proyecto Salvación', pues la película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling está funcionando muy bien en taquilla. Eso no ha pasado desapercibido para Amazon, pues la compañía ha decidido retrasar su estreno en streaming para que siga siendo exclusiva en cines durante más tiempo del inicialmente previsto.

Una decisión con todo el sentido del mundo

La cuestión es que 'Proyecto Salvación' ha superado ya los 500 millones de dólares de recaudación y mantiene un ritmo de ingresos todavía bastante alto. Retirarla ya de cines habría sido un error, pues Amazon habría dejado de ganar dinero con ese movimiento, ya que se espera que al menos supere los 600 millones de ingresos.

Además, los directores de la película están encantados con esta decisión, siendo Chris Miller quien se ha pronunciado al respecto señalando que "Proyecto Salvación no estará disponible en plataformas de streaming próximamente. Esta es una película que hay que ver gran pantalla, y regresa a las salas IMAX por solo una semana a partir de este fin de semana. ¡Planifica tu visita al cine ahora! Invita a tus amigos y seres queridos. Es una experiencia para compartir".

Recordemos que los otros grandes estrenos de Amazon de este año que pasaron por cines luego estuvieron disponibles en Prime Video poco después. El problema es que tanto 'Sin piedad' como 'Ruta de escape' pincharon en taquilla y el estudio no tenía alicientes para alargar más su periodo de exclusividad en cines, todo lo contrario a lo que está pasando en el caso de 'Proyecto Salvación'.

Así que si estabais esperando a que 'Proyecto Salvación' llegue a Prime Video para verla, os va a tocar tener algo más de paciencia.

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