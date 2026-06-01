He vuelto a ver todas las películas de Pajares y Esteso, y siguen siendo más entretenidas que muchas comedias españolas de hoy en día

Cuando se habla de la historia de cine se tiende a dar mucha más importancia a unos títulos por encima de otros con la excusa de los méritos artísticos. La cuestión es que para ser justos y tener una visión realmente certera de cómo han ido evolucionando las cosas también hay que prestar atención a obras que gozaron de una popularidad extraordinaria pese a que igual no eran tan buenas películas.

En el caso del cine español cuesta no acordarse entonces de las 9 películas que el dúo formato por Andrés Pajares y Fernando Esteso protagonizaron a las órdenes de Mariano Ozores. Todo comenzó con el enorme boom de 'Los bingueros' en 1979, cerrándose para siempre en enero de 1984 con el lanzamiento de 'La Lola nos lleva al huerto'.

Cine inconfundible y sin complejos

'Los bingueros'

Muchos desprecian actualmente estas películas porque son el principal representante del destape, esa era del cine español en la que los desnudos femeninos gratuitos proliferaron hasta tal punto que acababa siendo un recurso absurdo y sin ningún tipo de sentido. Lo cierto es que pocas veces -aunque alguna hay- es algo que realmente encaje en la evolución de la trama, pero al final no dejaba de ser un soporte para contarnos la historia de dos pobres diablos con alma de pícaro que se veían envueltos en situaciones de lo más particular.

Todo eso es ya evidente en 'Los bingueros', el mayor éxito de público del dúo al llevar a los cines a más de 1,5 millones de espectadores. También es ahí donde vemos una mayor querencia a mostrar cómo cierta parte de la sociedad española reaccionaba a la transición y que la libertad que tría la llegada de la democracia estaba más asociada a dejar de reprimir los deseos. Tanto el de hacerse rico por la vía rápida como el de tener la mayor cantidad posible de aventuras sexuales.

Por ello se recurre a muchas soluciones que hoy serían vistas como políticamente incorrectas en el mejor de los casos -ahí pienso sobre todo en el momento en el que intentan estafar a los dos protagonistas, pero por supuesto que hay más-, pero en su momento funcionaron un poco a modo de válvula de escape. Una especie de transgresión sobre lo establecido que se tomaba muchas libertades, pero sin llegar tampoco nunca a dar la sensación de estar riéndose de algo o alguien porque simplemente podían hacerlo.

Esa dualidad entre las dos Españas también se explora a su manera en 'Los energéticos', que brilla especialmente durante sus primeros minutos mostrando la rivalidad intergeneracional entre dos familias. Luego sí que pierde chispa y acaba siendo una de las película menos divertidas del dio pese a atreverse hablar sin tapujos de la especulación inmobiliaria. Del blackface de Antonio Ozores que hoy supondría la cancelación inmediata de actor mejor no digamos demasiado, porque además es uno de sus papeles más discretos en las películas del dúo.

'Todos al suelo'

Por mi parte, creo que el dúo tocó techo con 'Yo hice a Roque III', claramente nacido a raíz del éxito de 'Rocky' -no parece para nada casualidad lo de Roque III cuando ese mismo año se lanzaba 'Rocky 2'- pero que a la hora de la verdad casi tiene más de precedente del genial episodio de 'Los Simpson' en el que Homer se convertía en boxeador. Aquí la vertiente popular de la película no riñe con la necesidad de ofrecer un entretenimiento disparatado en el que los excesos propios de estas películas encajan de maravilla con ese vertiente más inocente que aparecía de vez en cuando en su cine.

Luego llegarían seis películas más, desde ese intento de volver acercarse a 'Los bingueros' en 'Los liantes', pero trasladando la acción a Torremolinos, hasta esa demencial película orientada al público infantil que acabó siendo 'Padre no hay más que dos', donde ver a Pajares caracterizado como Frankenstein y Esteso de jorobado es algo que jamás abandonará mi memoria.

Tampoco me olvido de cuando jugaron al contraste con Pajares haciendo se seminarista mucho años de '¡Ay, señor, señor!' y Esteso de proxeneta en 'Los chulos' o de cuando abrazaron de lleno el exceso total -inolvidable esta escena que sigue siendo de las más graciosas del dúo, por no hablar de ese alucinante final- en 'Agítese antes de usarla', a la que siempre tendré un cariño especial por ser la primera de ellos que vi cuando todavía era un niño.

Las dos restantes también son algo inesperadas viniendo de ellos, pues en 'Todos al suelo' hay una mayor carga de amargura y derrotismo con ese intento de robo a un banco que se complica desde el momento en el que proceden con él en el día equivocado, mientras que 'La Lola nos lleva al huerto' es la más desganada de todas, incluyendo hasta una escena de una secta que solamente parece estar ahí para que haya desnudos a cascoporro.

'Agítese antes de usarla'

Luego se separaron, reuniéndose por última vez en una inolvidable escena de 'Torrente 5: Operación Eurovegas', pero sí que nos quedamos con las ganas de cómo habría sido 'El código Aparinci', pues llegó a haber guion, pero el proyecto no salió adelante. Quizá fue mejor así, pues una cosa que queda clara es que Pajares y Esteso son el producto de otra época y como tal hay que saber verlos.

Eso sí, lo que su cine nunca evitó fue hacer comentarios sobre la sociedad de la época -aunque sin caer en la parodia directa y burda como sí creo que pasaba en 'Torrente Presidente'-, abrazando siempre de lleno la españolidad de lo que contaban. A veces estaban inspirados y nos dejaban momentos divertidos, mientras que en otras ocasiones se dejaban seducir tanto por los desnudos femeninos que metían cualquier tontería cuando tenían que doblar a posteriori sus diálogos. Pero su objetivo en todo momento era arrancar la risa del espectador y lo daban todo por ello.

Ya con esa honestidad le da para ser mejor que muchas comedias españolas que llegan últimamente, donde cada vez más se abusa de los remakes de producciones extranjeras que quizá partan de una idea curiosa, pero que a la hora de la verdad solamente ofrecen un producto mediocre y sin alma. De esto último es precisamente de lo que siempre fue sobrado el cine de Pajares y Esteso, incluso cuando la fórmula fue desgastándose con el paso del tiempo...

Eso sí, tampoco caigamos en la sobrevaloración como reacción a las duras críticas que reciben por parte de cierto sector, pues ninguna de ellas está ni remotamente cerca de ser una obra maestra del humor. Pero como obras de entretenimiento sabiendo ver en qué contexto se hicieron sí que son títulos que conviene reivindicar, en especial 'Los bingueros', 'Yo hice a Roque III' y 'Todos al suelo'. Pero claro, cada cual tendrá sus favoritas.

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