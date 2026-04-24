Las mejores películas de comedia de 2026 (por ahora)

En 1895, los Hermanos Lumiére pensaron que, quizá, su invento podía servir para algo más que mostrar la realidad: ¿Y si pudieran hacer reír al público que iba a ver las exhibiciones del cinematógrafo? Así es como rodaron 'El regador regado', un cortometraje de 40 segundos que dio inicio al cine de ficción. Y más de un siglo después, ¿cómo no vamos a seguir totalmente prendados de la comedia? Aunque de un tiempo a esta parte se han empeñado en mezclarla con otros géneros, pocas experiencias más catárticas hay que reírnos a carcajadas en una sala de cine. ¡Y la prueba está en estas, las mejores comedias del año! Eso sí, recordad que estamos en abril y aún queda por llegar lo mejor. Tomároslo como un precalentamiento.

Un poeta

Dirección: Simón Mesa Soto Reparto: Ubeimar Ríos, Rebeca Andrade, Guillermo Cardona, Allison Correa, Margarita Soto, Humberto Restrepo

La comedia del fracaso, de la torpeza, de no saber vivir en sociedad. De meter la pata una y otra vez, sin descanso, tirando siempre hacia delante contra lo que diga el propio sentido común. 'Un Poeta' es el retrato humanista de un personaje absolutamente roto, un poeta que cree que la miseria forma parte de su supuesto arte y que tira su última oportunidad de ganar respeto por la borda. Una pequeña gran maravilla que hará las delicias de los que aman el humor incómodo y los personajes destrozados. No es tu típica comedia, pero sí la que querías ver sin saberlo.

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Hoppers

Dirección: Daniel Chong Reparto: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep, Dave Franco

Se echaba de menos que Pixar se soltara el pelo de verdad, dejando de buscar el equilibrio entre drama y comedia, y centrándose, simplemente, en hacer reír a su público. 'Hoppers' es un festival de slapstick, golpetazos, chistes animales venidos del creador de 'Somos Osos' y personajes moviéndose de la manera más cartoon posible. El resultado es fabuloso, exactamente lo que siempre deberíamos pedirle a Pixar. Y sí, por supuesto, es imposible que una lagrimita no caiga por tu mejilla en un momento dado: son maestros haciéndolo, al fin y al cabo.

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Altas capacidades

Dirección: Víctor García León Reparto: Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Natalia Reyes

Hay dos escenas en 'Altas capacidades' que son de una ironía tan fina que es imposible no aplaudir su valentía. La primera tiene lugar en un cuarto de baño infantil repleto de padres. La segunda, justo al final, cuando los progenitores, convencidos de que su hijo es superdotado, prefieren no mirar a sus espaldas lo que está ocurriendo. La película de Víctor García León se ríe de la clase media aspiracional, pero también aprovecha para hacerte reflexionar sobre lo que realmente queremos en la vida y qué es el éxito realmente. Una pequeña maravilla que no merece pasar desapercibida.

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Send Help

Dirección: Sam Raimi Reparto: Rachel McAdams, Dylan O'Brien

Aunque nos la vendieron como una película de terror, 'Send Help' es una comedia más negra que la oscuridad en sí misma, que presenta a dos supervivientes que se odian mutuamente en una sucesión de jodiendas, ataques, estrategias mentales y supervivencia extrema. El resultado es divertidísimo, con un Raimi prácticamente diabólico disfrutando con el sufrimiento de este jefe malvado y esta empleada que intenta hacerle la vida imposible. Un guion inteligente, hilarante y único de esos que dejan con una sonrisa en la cara. ¿Para qué más?

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Marty Supreme

Dirección: Josh Safdie Reparto: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara

Aunque a priori no lo parezca (y haya quien se resista a considerarla así), 'Marty Supreme' es una comedia negra clásica, la persecución de un sueño imposible por parte de un perdedor en la que cabe de todo, desde azotes de millonarios hasta pelotas de ping-pong pasando por affaires imposibles. El resultado es una especie de '¡Jo, qué noche!' revolucionada con la que es muy difícil no quedarse ensimismado. No solo es una de las mejores comedias del año: además, es una de las mejores películas del año, y punto.

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Aída y Vuelta

Dirección: Paco León Reparto: Camen Machi, Paco León, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Mariano Peña, Melani Olivares

Aunque nunca me encantó el humor de 'Aída', lo cierto es que entré de cabeza en el de 'Aída y vuelta', un divertidísimo "Y si" en el que, básicamente, Paco León ha hecho lo que le ha dado la gana... excepto dar a los fans más acérrimos lo que eurían. El resultado no solo es graciosísimo gracias a unos intérpretes disfrutando de retomar esos papeles, sino también a un guion que da en el clavo en su crítica a la fama, las series que duran más de lo que deben y el ego de los actores. Podría haber sido un desastre, pero todas las estrellas se han alineado.

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