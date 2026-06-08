Esta sensacional comedia musical fue cancelada. 3 años después le ha dado el EGOT a Apple TV con una nueva versión

Apple TV ha tardado mucho menos de lo que le llevó a Netflix hacerse con el EGOT, el título no oficial para aquellos que han ganado los cuatro premios principales de las artes escénicas y musicales en Estados Unidos. Anoche se celebraron los premios Tony y ha triunfado la versión teatral de una sensacional serie musical.

Estoy hablando de la magnífica 'Schmigadoon!', comedia que se ha llevado nada menos que cuatro galardones: mejor musical, mejor libreto, mejor musica escrita para teatro y mejor orquestación. Creado por Cinco Paul, creador de la serie original, esta nueva versión estaba inspirada en la primera temporada.

Broadwaydoon!

Por tanto, sigue la historia de una pareja que accidentalmente acaba en un pintoresco pueblo que parece salido de los musicales de mediados del siglo XX y en donde sus habitantes tienen canciones para todo. Atrapados en el pueblo, la pareja descubre que para escapar deben encontrar el amor verdadero, aunque eso sea con otras personas.

Estrenado en Washington DC en 2025 antes de saltar a Broadway este mismo año, Alex Brightam y Sara Chase se ponen en la piel de esta desventurada pareja, a los que conocimos en la versión televisiva con el rostro de Keegan Michael-Key y Cecily Strong.

'Schmigadoon' fue cancelada tras su segunda temporada (más inspirada en los musicales de los 70) para disgusto de los fans de los musicales. Afortunadamente, el equipo de producción decidieron darle una vuelta al proyecto para hacer su mejor versión, según describió Michael Lorne.

Con este Tony, Apple TV completa su camino hacia el EGOT. En 2020, Billy Crudup dio a la plataforma el primer Emmy por 'The Morning Show'; luego vino 'CODA' como mejor película de los Oscar; el Grammy llegó este mismo año, con el tema de 'F1' "Bad As I Used to Be" de Chris Stapleton logrando el premio a mejor actuación en solitario de country.

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