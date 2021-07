'Schmigadoon!': la nueva serie de Apple Tv+ es una brillante y efervescente parodia de los musicales clásicos

Lorne Michaels ('Saturday Night Live', '30 Rock') es el productor de esta divertidísima serie dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Cecily Strong y Keegan-Michael Key. 'Schmigadoon!' llega con los dos primeros episodios a Apple Tv+, que estarán seguidos de uno nuevo cada viernes. Prepara las palomitas y los zapatos de bailar.

Pelea de enamorados

La última vez que vi 'El hombre de mimbre' (The Wicker Man), con el desaparecido Robin Hardy presentando el corte final, pensé en lo terrible que sería la vida si fuera como vivir en un musical. Esa pesadilla vital, tan lejana de los musicales felices de la era dorada de Hollywood, es en parte el epicentro de una serie que, además, no duda en gastar esa bala en su primer episodio.

Esta parodia de los musicales clásicos de Hollywood cuenta la historia de una pareja en pleno viaje mochilero, uno de esos que se utilizan para fortalecer una relación que no atraviesa su mejor momento. Perdidos en una tormenta terminarán con sus huesos en un pueblo mágico que vive en un musical de los años 40 y que pondrá a prueba su relación y también sus nervios al descubrir que podrán salir del mismo hasta encontrar el verdadero amor.

¿Por qué iba a ser una buena idea pasar el día cantando y bailando bajo la lluvia o sobre un camino de baldosas amarillas? La verdad es que si lo piensas bien no parece que sea la opción mas saludable para la vida ideal. Un musical, tal vez con la excepción de 'Popstar', no suena como el plan ideal de vida para nadie en sus cabales. Si además estás atrapado contra tu voluntad en un musical rancio y tienes que sobrevivir a una brutal crisis de pareja, probablemente estés perdido.

Los protagonistas de 'Schmigadoon!', la nueva serie de los showrunners Ken Daurio y Cinco Paul ('Gru: Mi villano favorito') viven este infierno particular. Que la dirección de toda la serie recaiga en manos de Barry Sonnenfeld ('Men in Black') no es casual: el director ya había producido un reboot de 'Fantasy Island' o la extraordinaria 'Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket'.

Paul tuvo la idea de la serie hace más de 20 años, aunque en ese momento eran dos hombres los que se encontraban con un musical. Según el showrunner, al cambiar su punto de partida por el de una pareja atrapada ahí hasta que puedan encontrar el amor verdadero, tuvo claro que tenía una serie en potencia. Además, Cinco Paul también se encarga de la música original de la serie.

La serie funciona, entre muchas otras cosas, porque tiene una pareja protagonista sensacional. Cecily Strong, que también ejerce de productora, y Keegan-Michael Key, uno de los tipos más graciosos que puedes ver ahora mismo en una pantalla, tienen una química estupenda que incluso mejora cuanto peor sea su relación. Entre flashbacks del pasado ¿feliz? de la pareja y un presente en technicolor lleno de adornos musicales, la cómica surgida de 'Saturday Night Live' demuestra su bestial capacidad multidisciplinar para aguantar sobre sus hombros un proyecto tan ambicioso. Por los seis episodios que forman la temporada de 'Schmigadoon!' también desfilan Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Fred Armisen o Martin Short.

Pero a pesar de ese detalle, no podemos obviar que estamos hablando de un musical de los 40, aunque sea de cachondeo. 'Schmigadoon!' luce y brilla desde la sencillez y naturalidad. No creo que sus referencias a Mister Rogers sean casuales. Porque a pesar de lo divertidas que son sus canciones y vistosos números musicales, la serie siempre parece estar contada a través de los ojos de un niño tirando a gamberro. Y ese aspecto también se lo debe a su director, que vuelve a ser aquel que nos hizo disfrutar con 'La familia Addams' o el que fotografió títulos tan emblemáticos como 'Pánico a las tres' o 'Arizona Baby'.

Una serie musical que en realidad es una parodia de los viejos títulos de hace casi un siglo no parece que en teoría vaya a suponer el mayor éxito de público de la plataforma, ya que parece que actualmente la gente está más pendiente de Youtube que de contenidos de calidad, pero Apple Tv está progresando a pasos agigantados y supone un gratificante alivio ante la cruda realidad que ha supuesto pasar una temporada sin 'Ted Lasso'. Bendito aperitivo antes de la llegada del verdadero Special One.