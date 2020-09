'Ted Lasso' es la comedia del año: la serie de Jason Sudeikis y Apple TV+ ofrece tiki taka para el alma

En la temporada 2013-2014, 'Ted Lasso' hizo acto de aparición como entrenador del Tottenham Hotspur en una campaña promocional de NBC de cara al regreso de la Premier League a su contenido. Nadie contaba con que siete años después, el personaje creado por el genial Jason Sudeikis, colocaría al personaje en la que puede ser la gran revelación televisiva de la temporada. También la mejor, probablemente. Aplaudamos la apuesta de Apple TV+

Cortita y al corazón

El currículum de Sudeikis es inmaculado. Entre 2006 y 2013 pocos pudieron hacer sombra a su talento cómico en las filas de 'Saturday Night Live'. De esa etapa es difícil quedarse con alguno de sus personajes, pero sin duda alguna, su bailarín del programa (dentro del programa) presentado por Keenan Thompson, Whats Up With That, es tan desternillante como hipnótico. Os pondría vídeos, pero me temo que la mayoría no podréis verlos por las restricciones regionales. Conformémonos con una imagen.

Esas dotes de superdotado (bailarín y payaso) son, de alguna manera, el punto de partida de 'Ted Lasso', lo más parecido a una terapia y vacuna para este 2020 de mierda que nos ha tocado vivir. Lasso es un entrenador de fútbol americano que hizo campeón a un equipo desastroso y que ahora cruzará el charco para entrenar a un equipo de fútbol de la Premier League. Pero Lasso no se volvió el favorito de la gente por sus méritos deportivos. Se volvió el mejor por sus pasos de baile.

Con un pie en el Michel Scott de 'The Office' y otro en el Mr. Chance de la película de Hal Ashby, Ted Lasso pondrá sus mejores intenciones al servicio de un equipo en proceso de autodestrucción. Así, la actual presidenta del club (imperial Hannah Waddingham), divorciada del propietario del equipo y con ganas de hundirlo lo más posible, hará todo lo que esté en su mano para obtener una fría venganza. Para ello, para lograr ese ansiado hundimiento, fichar a un inexperto coach (que no manager) es uno de sus movimientos maestros. Pero nadie contaba con la bondad y la luz que desprende el bueno de Ted Lasso.

Ese aura resplandece en toda la serie e ilumina al resto de su maravilloso reparto. Desde la magnética Keeley que interpreta una jugona Juno Temple hasta la sombra de Lasso, su colaborador y guardia emocional coach Beard (Brendan Hunt), todos los integrantes del equipo y la directiva tienen y aprovechan su minuto de gloria, consiguiendo que los espectadores terminemos jurando fidelidad eterna al AFC Richmond.

El show de Sudeikis

Nada de esto sería posible sin la entrega del cómico, que si bien ya ha dejado suficientes muestras de talento en títulos tan estupendos de la nueva comedia USA como 'De-mentes criminales' o las dos películas de 'Horrible Bosses', apenas había tenido la oportunidad de demostrar que también sabe conmover y emocionar. Por supuesto, en la colosal 'Colossal' de Nacho Vigalondo también dejó claro que es un actor como la copa de un pino.

'Ted Lasso' es un milagro para este año. La serie no solo se conforma con ser una dulce historia de perdedores, con un su personaje central entrañable y del que preocuparnos. Es un cruce perfecto entre lo mejor de la comedia estadounidense y la británica que maneja ese equilibrio de manera ejemplar. No solo es una historia de pez fuera del agua, de choque cultural. Tampoco abusa del síndrome feel good, porque no lo necesita. Esta historia va sobre cómo la clave de todo consiste en que todos intentemos ser como realmente nos ha tocado. Y el personaje de Sudeikis pone todo de su parte para emocionar desde su adorable sentido de la vida.

Los amantes más acérrimos del deporte rey (perdón) pueden no terminar de entrar en la serie a la hora de ver los entrenamientos y las resoluciones meramente deportivas de la historia, pero quien busque algo más que eso y sepa ver que en realidad el fútbol es lo que menos importa en este mundo, disfrutará como un hooligan con una barra libre de pintas. Momentos tan abrazables y cercanos como el de la saciedad semántica o su relación con la prensa (o con el agua con gas) siempre están ahí para levantar el ánimo. Porque Ted, como nosotros, también cae.

'Ted Lasso' es un milagro, un personaje que ha llegado para intentar ayudarnos a sobrellevar lo que nos queda por aguantar y una serie que recuerda que Apple TV+ tiene muy claro cuál es su libro de estilo. Por mucho que lo intentes con otras, si no te pones pronto con ella el que terminará fuera de juego serás tú.