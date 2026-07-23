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Los jugadores de 'Blue Lock' saltan a un campo diferente. La película en acción real del anime se estrena ya mismo y adelanta un partido de infarto

Fumiya Takahashi, Kaito Sakurai y Kyohei Takahashi se meten en la piel de los jugadores de 'Blue Lock'

Blue Lock
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Mariló Delgado

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La primera temporada de 'Blue Lock' causó furor absoluto durante el Mundial de Qatar 2022, y aunque la segunda temporada perdió mucha fuerza debido al bajón en la calidad ha sabido mantener muy pendientes a sus fans. El anime de fútbol ya tiene confirmada su tercera temporada para meternos en la Liga Neo Egoista, pero mientras tanto tenemos otra parada por delante: la película en acción real.

Un campo diferente

Parece inevitable que en cuanto un anime tome algo de carrerilla también le salga su adaptación a live action... Y 'Blue Lock' no iba a ser menos. Ya desde principios de año venimos teniendo avances de la película de 'Blue Lock', que se estrena en agosto el próximo 7 de agosto, pero ahora entramos definitivamente en tiempo de descuento.

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Con el estreno tan cerca se ha dejado ver un nuevo tráiler, en el que ya tenemos un mejor vistazo a Isagi, Bachira, Nagi y el resto de los jugadores de la serie. Y, por lo menos a juzgar por el tráiler, parece que la película va a hacer mucho hincapié en el lado psicológico y la presión que sufren los jugadores para poder abrirse camino en el programa Blue Lock.

Yusuke Taki está al frente de la dirección, con Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi, Kaito Sakurai como Meguru Bachira, Kyohei Takahashi como Hyoma Chigiri y Kouta Nomura como Rensuke Kunigami, entre otros. Con el nuevo tráiler también se ha desvelado un adelanto de "twilight", el tema principal de la película interpretado por Fukase.

Lo que queda pendiente es si la película de 'Blue Lock' tendrá distribución internacional, y cuándo. Aunque a juzgar por otras producciones similares como 'Golden Kamuy', es muy posible que termine llegando a Netflix u otra plataforma de streaming sin pasar por cines.

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