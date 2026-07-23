Todas las películas de la filmografía de Christopher Nolan están presentes en ‘La odisea’, la obra con la que resume su carrera

En los últimos días se ha rescatado la anécdota de cómo hace casi dos décadas Christopher Nolan iba a ser el director de ‘Troya’ (’Troy’) antes de dejarlo de lado para embarcarse en ‘Batman Begins’. Con perspectiva, viendo que ahora estrena ‘La odisea’ (’The Odyssey’), queda claro que tenía una ambición mayor para la historia que no podía acometer entonces por falta de experiencia además de confianza ciega por parte de los estudios en su visión.

Que llegue ahora no es especialmente casual, aunque sea una interesante desviación en una carrera cada vez más arraigada en un realismo alejada de la fantasía épica griega que acomete. ‘La odisea’ impresiona y tiene su inconfundible impronta personal, lo que lo convierte casi por defecto en el blockbuster del verano. Pero resulta más remarcable observar cómo todas las películas anteriores del director acaban infiltrándose en cómo aborda cada uno de los episodios que componente entre relato.

Cada parada que realiza o cada situación que se relata acaba siendo como un eco de una película anterior de su filmografía, hasta el punto donde podría calificarse ‘La odisea’ como un grandes éxitos de Nolan. O, al menos, un resumen bastante concienzudo de aquello que ha intentado explorar a lo largo de más de una decena de películas.

A partir de aquí spoilers de ‘La odisea’, el relato más antiguo de la historia de la humanidad, y del resto de la filmografía de Nolan

‘Following’ e infiltrarse para romper los códigos sociales

Su primera película tiene muchas claves estilísticas del cine de Nolan, aunque las inquietudes temáticas aún están por definir. Aun así, su voyeurístico protagonista acaba encontrando acomodo en la tentadora oferta de su nuevo socio criminal a la hora de infiltrarse en dar el siguiente paso para infiltrarse en casas ajenas. El propósito es robar, pero no por enriquecerse sino para trastocar el conformismo de las vidas que habitan en ese espacio.

Es una ruptura de los códigos de convivencia que, eventualmente, son la decadencia moral del protagonista de igual modo que son el posterior tormento de Odiseo, que se aprovecha de las normas divinas para causar una masacre que termina siendo la condena de su tripulación.

‘Memento’ y el olvido

En ‘La odisea’ vemos cómo el héroe ha pasado años atrapado con Calipso recordando a chispazos sus hazañas y lo que dejó atrás mientras va olvidando su voluntad de regresar a base de consumir flor de loto. Cómo lo trata tiene evidentes conexiones con ‘Memento’, su película revelación donde su protagonista padece amnesia anterógrada donde mantiene en el recuerdo sus ganas de vengar la muerte de su esposa, pero no consigue almacenar las causas o qué le ha llevado hasta allí, algo que es aprovechado a menudo por su entorno cercano.

Cegado por la culpa en ‘Insomnio’

Su película más de encargo arroja menos conexiones fuertes con lo que es una gran pasión personal, pero al final en su remake de ‘Insomnio’ acaba emergiendo esa culpa por tener las manos manchadas de sangre que acaba atormentando a muchos de sus personajes. También a Odiseo, que encuentra a menudo la visita de Atenea como recordatorio de sus crímenes de guerra.

La magia y ‘El truco final (El prestigio)’

La fantasía mitológica sonaba a algo muy alejado de la zona de confort de Nolan, pero al final la presencia de la brujería no es tan distante de la querencia por la magia que desarrolló en su intrigante thriller de prestidigitadores. Lo sobrenatural, aunque también tratado desde lo racional más que desde lo puramente espiritual, manteniendo la presencia divina fuera de su aproximación de ‘La odisea’. Por supuesto, también están el uso de los engaños y los disfraces para hacer factible la llegada de Odiseo a Ítaca, un arte sobre el que se sostiene todo el engaño de ‘El truco final’.

Batman, los símbolos y la decadencia social

La trilogía de El caballero oscuro ha sido encomiable por aprovechar la figura de Batman para interrogar la figura heroica así como los símbolos empleados para sostener un orden social con más tendencia a tambalearse de lo que estamos dispuestos a apreciar. Los cantos a las hazañas de Odiseo y su asalto de Troya se propagan por toda Grecia como la leyenda de un vigilante disfrazado de murciélago que intenta preservar el orden en Troya, o como un fiscal encomiable que dio su vida por detener el crimen aunque en realidad hubiese abrazado la misma corrupción.

Tras estas leyendas hay también decadencia social difícil de arreglar desde lo simbólico o lo institucional. En ‘El caballero oscuro: La leyenda renace’ se plasma la facilidad de quebrantar el orden social con una sencilla disrupción, y en la Ítaca antigua se observa el sencillo abrazo de la barbarie con continuos festines deplorables a la espera de poder cortejar a la reina y poder adquirir el trono.

‘Origen’, ‘Interstellar’ y el regreso a casa

La ciencia ficción ofrecía a Nolan un terreno más racional desde el que abordar lo extraordinario que la fantasía de ‘La odisea’, pero no por ello dejaba de articular sus aventuras de igual modo que el relato de Homero. Todas están conectadas por la misma figura del héroe que ha abandonado el hogar y su familia para acometer una empresa más grande (aunque debatible como hazaña), y que termina realizando un regreso a casa complicado y arduo.

La destrucción mutua en ‘Dunkerque’ y en ‘Tenet’

El cine reciente de Nolan ha ido volviéndose cada vez más visceral y ansioso por la creciente inquietud ante un mundo que no para de empeñarse en destruirse mutuamente. ‘La odisea’ acaba siendo un fascinante relato que desmonta la épica de la guerra que continua la lucha por la supervivencia ante la inminente destrucción que marcan tanto su película de la Segunda Guerra Mundial como el impactante clímax de su más reciente aventura de ciencia ficción.

‘Oppenheimer’ y el genio atormentado

Cómo aborda ‘La odisea’ en 2026 no habría sido posible tampoco sin su previa parada por la psique de uno de los genios más controvertidos de la historia. ‘Oppenheimer’ es un ideólogo más que un ejecutor, al igual que el Odiseo que vemos en la película, pero ambos viven con bastante amargura el coste de sus acciones que supuestamente le llevarán a la inmortalidad. Ambas acaban examinando con increíble maestría una culpa conducida tras actos de inconsciencia disfrazados de nobleza.

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