¿La mejor película de dinosaurios desde 'Parque Jurásico'? Queda un mes para el estreno de esta espectacular aventura de ciencia ficción

Warner ha pisado el pedal del acelerador de cara al estreno de una película que promete ser el mejor espectáculo de ciencia ficción con dinosaurios que nos ha dado el cine desde 'Parque Jurásico'. Y es que muchos quisieron emular a Steven Spielberg, pero nadie volvió a acercarse a ese nivel, ni siquiera el propio Spielberg -hasta él mismo lo reconoció-.

Ahora queda solamente un mes para que llegue un nuevo intento de Hollywood por convertir a estas criaturas en uno de los principales ganchos para conquistar al público en 'El final de Oak Street', el nuevo largometraje escrito y dirigido por David Robert Mitchell. Si os suena el nombre pero no termináis de ubicarlo, es el mismo cineasta detrás de la excelente 'It Follows'.

Una película de personas con monstruos

Mitchell ha contado para la ocasión con un dúo de lujo, ya que al frente del reparto encontramos a Anne Hathaway, que este año ya ha arrasado con 'El diablo viste de Prada 2' y 'La odisea', y Ewan McGregor para dar vida a una pareja que descubre que la supervivencia de su familia depende de seguir unida. Aunque tampoco hay garantía que eso vaya a ser suficiente para no ser engullidos por un grupo de dinosaurios que han aparecido de repente en su vecindario.

Hace tiempo que sabíamos que el estreno exclusivo en cines de 'El final de Oak Street' estaba previsto para el 14 de agosto de 2026, pero Warner ha decidido que esa información necesitaba más difusión y ha publicado un nuevo y espectacular tráiler de la película que podéis ver más abajo. Y el estudio también ha anunciado que las entradas ya están a la venta en Estados Unidos.

Recordemos también que uno de los productores de la película es J.J. Abrams, quien ha prometido que se trata de "una película de personas con monstruos", lo cual invita a pensar que no se trata de otro espectáculo vacío que lo confía todo a la impresionante recreación de dinosaurios en pantalla.

Por mi parte, estoy deseando ver qué sorpresas nos tiene preparadas Mitchell en 'El final de Oak Street', que a su manera parece lo que nos prometieron que iba a ser 'Jurassic World: Dominion' para luego tener que conformarnos con la entrega menos lograda de la saga jurásica.

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