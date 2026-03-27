Anne Hathaway y Ewan McGregor se mudan a la prehistoria en la nueva majadería del director de 'It Follows'. Espectacular tráiler de 'El final de Oak Street'

Sin ser yo miembro de esa comunidad de fans que defienden a capa y espada 'It Follows', etiquetándola como uno de los grandes hitos del cine de terror contemporáneo, he de reconocer que su director David Robert Mitchell es una de las voces más interesantes de la industria cinematográfica actual dentro —y puede que fuera— del panorama estadounidense.

Dinosaurios en el barrio

Tras la encomiable 'El mito de la adolescencia' con la que debutó en 2010 y la mencionada 'It Follows' —que tendrá continuación el próximo año—, Mitchell firmó un desquiciado noir en clave casi lynchiana bajo el título de 'Lo que esconde Silver Lake' que, además de ser su mejor obra hasta la fecha, confirmó algo que ya se intuía: su registro como realizador es tremendamente amplio.

Esto lo podemos confirmar este mismo año gracias a 'El final de Oak Street', la nueva película de de Michigan que, en esta ocasión, abrazará la ciencia ficción y el cine de supervivencia en una coproducción entre la Bad Robot de JJ Abrams y Warner Bros. Discovery que acaba de presentar un primer tráiler tan espectacular y prometedor como su reparto. Su sinopsis reza tal que así:

Después de que un misterioso fenómeno cósmico arranque Oak Street de su entorno suburbano y transporte a sus habitantes a un lugar desconocido, la familia Platt pronto descubre que su propia supervivencia depende de que permanezcan unidos mientras se orientan en un entorno que ya no reconocen.

Como habréis intuído por el avance, ese "entorno que ya no reconocen" es la prehistoria; un marco tremendamente atractivo que hará que la familia interpretada por —ojo— Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella y Christian Convery tengan que enfrentarse, entre otras cosas, a dinosaurios con bastantes malas pulgas. ¿Quién necesita la ajada saga 'Jurassic World' teniendo esto?

'El final de Oak Street' llegará a nuestras salas de cine el próximo 14 de agosto. Yo, personalmente, no puedo esperar a echarle el guante.

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